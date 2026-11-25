أكدت اليابان عزمها مواصلة دعم المحكمة الجنائية الدولية، وقررت سداد كامل قيمة مساهمتها المقررة في ميزانية المحكمة لعام 2027 قبل نهاية العام الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، أن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي استقبل، اليوم الأربعاء، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني، التي تزور اليابان حاليًا، في لقاء استمر نحو 15 دقيقة.

وأضاف البيان أن موتيجي جدد تأكيد قرار الحكومة اليابانية سداد كامل مساهمتها المقررة للمحكمة لعام 2027 خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن اليابان تولي أهمية كبيرة، بصورة مستمرة، لمبدأ سيادة القانون.

وأكد وزير الخارجية الياباني أن بلاده ستواصل تقديم دعم قوي للمحكمة ورئيستها، بما يمكنها من الاضطلاع بالدور والمهام المنوطة بها على النحو المنشود.

ومن جانبها، أعربت أكاني عن تقديرها للدعم الياباني لأنشطة المحكمة، بما في ذلك قرار سداد المساهمة المالية لعام 2027 قبل نهاية العام، معربة عن تطلعها إلى استمرار هذا الدعم.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتشاور بهدف الحفاظ على سيادة القانون في المجتمع الدولي وتعزيزها.