إنجازات صحية ومشروعات تطوير ومبادرات جديدة تستهدف حماية ملايين المصريين، هكذا تتواصل جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية، بداية من خفض معدلات الإصابة بفيروس سي إلى أقل من 0.3%، مرورًا بتنفيذ أكثر من 1300 مشروع صحي باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه، وصولًا إلى إطلاق مبادرة جديدة للكشف المبكر عن أورام الأطفال بتكلفة 1.8 مليار جنيه، في تحركات تستهدف تعزيز الوقاية وتحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات الإصابة بفيروس سي في مصر انخفضت إلى أقل من 0.3%، لتصبح أقل من المعدلات العالمية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير العلاج للمصابين.

وأضاف عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة أطلقت عددًا من المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام وعلاجها، تشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمبادرة الرئاسية لعلاج أورام الكبد، إلى جانب المبادرات الخاصة بمكافحة أورام البروستاتا والرئة.

مبادرة جديدة للكشف المبكر عن أورام الأطفال

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة ، عن إطلاق مبادرة جديدة للكشف المبكر عن أورام الأطفال خلال منتدى مصر، تستهدف اكتشاف 6 أنواع من الأورام التي قد تصيب الأطفال، بداية من الولادة وحتى سن 18 عامًا.

وأوضح أن المبادرة من المقرر انطلاقها مع بداية يناير 2027، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار جنيه، بهدف تعزيز فرص اكتشاف الأورام في مراحل مبكرة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال.

1300 مشروع صحي باستثمارات 222 مليار جنيه

وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الصحية، أكد حسام عبد الغفار أن القطاع الصحي شهد طفرة كبيرة في أعمال التطوير خلال الفترة الأخيرة، من خلال تنفيذ أكثر من 1300 مشروع صحي باستثمارات تجاوزت 222 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المشروعات تشمل تطوير المستشفيات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحديث الحضانات وأقسام الرعاية المركزة، إلى جانب رفع كفاءة وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تطبيق التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، أن الدولة تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، بالتزامن مع العمل على تطبيق المنظومة في محافظة المنيا.

ولفت إلى أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل يتطلب تطوير المستشفيات ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتجهيزها، لضمان قدرتها على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا استمرار مشروعات الإنشاء والتطوير في مختلف المحافظات.

الصحة تحذر من المعلومات الطبية المغلوطة

ووجه حسام عبد الغفار ، رسالة مهمة للمواطنين بشأن الوقاية من الإنفلونزا، مطالبًا بضرورة الحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية، للحد من فرص الإصابة وتقليل احتمالات حدوث المضاعفات.

وحذر من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات الطبية المغلوطة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن 64% من المعلومات الصحية المتداولة على السوشيال ميديا غير صحيحة، ومشددًا على ضرورة الرجوع إلى المتخصصين والمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الطبية الموثوقة.

كما شدد على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، والاهتمام بالتغذية المتوازنة، واتباع العادات الصحية السليمة، والحرص على الحصول على اللقاحات الموصى بها.

تطعيم 20 مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة انتهت خلال الأيام الماضية من تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والتي استهدفت نحو 21 مليون طفل، موضحًا أن إجمالي عدد الأطفال الذين حصلوا على التطعيم تجاوز 20 مليون طفل.

وأكد أن الدولة تواصل جهودها للوصول إلى مرحلة الخلو من مرض الحصبة، من خلال التوسع في حملات التطعيم وتعزيز إجراءات الوقاية، بما يحافظ على صحة الأطفال ويحد من انتشار الأمراض المعدية.