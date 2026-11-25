أفاد التلفزيون الرسمي العراقي، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارًا يجيز للحكومة الاتحادية نشر قوات لتأمين الحدود الدولية للعراق، بما يشمل المناطق الواقعة ضمن الأراضي التي يديرها إقليم كردستان، في خطوة تعزز صلاحيات بغداد في الإشراف على المنافذ الحدودية والملفات المرتبطة بإدارة الموارد النفطية والغازية.

وذكر التلفزيون أن المحكمة أكدت أحقية السلطات الاتحادية في الإشراف على الدوائر العاملة في جميع المنافذ الحدودية العراقية، بما فيها المعابر الواقعة داخل إقليم كردستان، مع التشديد على ضرورة التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات بشأن إدارة الشئون الجمركية.

ويأتي القرار بعد توجيهات أصدرها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أمس الثلاثاء، إلى السلطات الاتحادية بالسيطرة على المعابر الحدودية التي يديرها إقليم كردستان، وذلك في أعقاب تحقيق يتعلق بعمليات تهريب النفط في شركة نفط الشمال الحكومية.

توجيهات رئيس الوزراء العراقي

في سياق متصل، وجّه الزيدي وزارة النفط الاتحادية بتولي إدارة الحقول النفطية الواقعة في مناطق تخضع للسيطرة الأمنية الكردية بمحافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، في إطار تحركات حكومية لتعزيز الرقابة الاتحادية على قطاع النفط ومواجهة التجاوزات المرتبطة بإنتاجه وتسويقه.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المحكمة أن وزارة النفط الاتحادية تمتلك صلاحية الإشراف على حقول النفط والغاز ومراجعة أعمالها، موضحًا أن إدارة النفط والغاز المنتج من تلك الحقول تظل مسؤولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.

وفي المقابل، أبدت حكومة إقليم كردستان اعتراضها على لهجة التصريحات الصادرة عن الجانب العراقي، إذ رفضت، اليوم الأربعاء، ما وصفته باستخدام مفردات وصياغات عسكرية تتضمن تهديدات، في بيان للمتحدث باسم الجيش العراقي.

ودعت حكومة الإقليم إلى فتح حوار مع بغداد لمعالجة الخلافات المتعلقة بإدارة المعابر الحدودية والحقول النفطية، مؤكدة استمرار تعاونها مع السلطات الاتحادية في جهود مكافحة الفساد.

تشديدات على تهريب النفط

كما شددت حكومة كردستان على ضرورة وضع حد لعمليات تهريب النفط في مختلف أنحاء العراق، في إشارة إلى أن مواجهة هذه الممارسات ينبغي أن تشمل جميع المناطق، وألا تقتصر على المناطق الخاضعة لإدارة الإقليم.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خلافات متكررة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن الصلاحيات الدستورية المتعلقة بإدارة المنافذ الحدودية والموارد الطبيعية، ولا سيما النفط والغاز، إلى جانب آليات توزيع الإيرادات والإشراف على عمليات الإنتاج والتصدير.

ويضع قرار المحكمة الاتحادية، وفق ما أورده التلفزيون الرسمي، إطارًا قانونيًا أوسع لتحرك السلطات الاتحادية في ملفات الحدود والمنافذ والحقول النفطية، بينما تشير دعوة حكومة الإقليم إلى الحوار إلى استمرار التباين بين الطرفين بشأن كيفية تنفيذ هذه الصلاحيات وتنسيقها على أرض الواقع.