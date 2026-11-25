أكدت الفصائل اليمنية أن ميناء جدة وجميع موانئ السعودية في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتها في حال نفذ التحالف تهديداته بقصف ميناء الحديدة.

كما حذرت الفصائل في بيان لها ، الموظفين والعاملين في الموانئ السعودية والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورا والابتعاد عنها.

كما دعت جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، قال إن قوات التحالف استهدفت قدرات تشغيلية بميناء الحديدة اليمني، ودمرت عدداً من الأهداف في محافظتي صعدة وعمران.

وقال المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الأربعاء/- إن الدفاع الجوي اعترض ودمر أربع طائرات مسيرة في "رأس تنورة"، مما أدى إلى سقوط عدد من الشظايا نتيجة عملية الاعتراض دون وجود إصابات من خلال التقييم الأولي.