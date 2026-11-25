دافع علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، عن حسام البدري، المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر، بعد اعتراض بعض جماهير النادي على فكرة عودته لتولي القيادة الفنية، بسبب رحيله عن القلعة الحمراء في وقت سابق.

وأكد علاء ميهوب أن مسألة رحيل البدري عن الأهلي لا يجب أن تكون معيارًا للحكم على إمكانية عودته مجددًا، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا المنطق على الجميع قد يمنع بعض الأشخاص من العمل داخل النادي.

وقال علاء ميهوب، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن هناك أشخاصًا يعملون حاليًا داخل الأهلي، رغم أنهم ابتعدوا عن النادي ورحلو عنه في فترات سابقة.

وأضاف: «لو بناخدها بالمنطق ده، في ناس ما تخشش النادي الأهلي»، موضحًا أن هناك ازدواجية في التعامل مع ملف عودة بعض الشخصيات، حيث يتم قبول عودة أشخاص ورفض آخرين وفقًا للمزاج أو الرغبة الشخصية.

وردًا على سؤال إبراهيم عبد الجواد بشأن هوية هؤلاء الأشخاص، رفض ميهوب الكشف عن أسماء بعينها، مكتفيًا بالتأكيد أن هناك العديد من النماذج التي ينطبق عليها الأمر.

واختتم تصريحاته بالتشديد على ضرورة التعامل مع ملف عودة أبناء الأهلي بمعيار واحد، قائلًا: «لو أنا عايز هلاقي له مبرر، هلاقي له مبرر، لكن لو هتقيسها كده، في ناس ما تخش النادي الأهلي أساسًا».

وتأتي تصريحات علاء ميهوب في ظل حالة الجدل المثارة حول هوية المدير الفني الجديد للأهلي، بعد إعلان النادي رسميًا توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، في أعقاب تراجع نتائج الفريق والخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار رحيل عموتة في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة، على أن يتم طرح الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية الفنية خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، واستعادة ثقة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز.