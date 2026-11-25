تواصل مديرية الشئون الصحية بمطروح تنفيذ برامج التدريب والتوعية بمبادئ السلامة الحيوية (Biosafety) داخل الوحدات الصحية بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من المخاطر المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالمنشآت الصحية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، وتحت إشراف هيام منشاوي، مدير إدارة المعامل، حيث تم تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي للعاملين بمعامل الوحدات الصحية، تناول مفاهيم ومبادئ السلامة الحيوية، وطرق التعامل الآمن مع العينات البيولوجية والنفايات الطبية، والإجراءات الواجب اتباعها في حالات التعرض للمخاطر.

وشمل البرنامج نشر ثقافة البيوسيفتي بين العاملين، وتعزيز الالتزام بالممارسات الآمنة داخل المعامل، بما يسهم في حماية الأطقم الطبية والمرضى والحد من المخاطر المهنية المرتبطة بطبيعة العمل.

وأكد الدكتور محمد بدران أن التدريب المستمر ورفع الوعي بمبادئ السلامة الحيوية يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ الممارسات الصحية الآمنة، وتحويل إجراءات السلامة إلى سلوك يومي داخل المنشآت الصحية.

ونُفذ البرنامج من خلال منسق وفريق البيوسيفتي بمحافظة مطروح، تحت إشراف ومتابعة عصام شحاتة، أخصائي المختبرات الطبية ورئيس فريق البيوسيفتي، وبمشاركة أخصائي المختبرات الطبية أعضاء الفريق.

وفي ختام البرنامج، وجّه وكيل وزارة الصحة بمطروح الشكر والتقدير إلى هيام منشاوي، مدير إدارة المعامل، وجميع العاملين بالإدارة ومعامل المنشآت الصحية بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم المبذولة في تقديم خدمات طبية لائقة لأهالي وزائري محافظة مطروح.

وتواصل مديرية الصحة جهودها لتطوير منظومة العمل داخل المنشآت الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، مع الالتزام بمعايير السلامة والوقاية.