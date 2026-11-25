عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السابعة بعد المائة، برئاسة الدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح، لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

سرعة إنهاء المقرارات

وأكد رئيس الجامعة ، على ضرورة سرعة الانتهاء من تدريس المقررات الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية المحددة، ورفع درجة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مع توفير المناخ الملائم لضمان انتظام الامتحانات وتحقيق الانضباط الأكاديمي، مشيدًا بجهود عمداء الكليات في انتظام العملية التعليمية.

وفي إطار دعم البحث العلمي وتحفيز الكفاءات الأكاديمية، وافق المجلس على إقرار جوائز جامعة مطروح، والتي تتضمن جائزتين للتميز العلمي وجائزة تشجيعية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال احتفالية الجامعة المقرر تنظيمها في ديسمبر المقبل.

كما وافق المجلس على إنشاء عدد من المراكز والوحدات الجديدة، تشمل وحدة إحياء التراث الحضاري المطروحي، ووحدة الحاسب الآلي، ووحدة الاستشارات والتدريب، بهدف الاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية للجامعة، والحفاظ على التراث المحلي، وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية لأبناء المحافظة.