أعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن انطلاق مبادرة " خير بلدنا " لبيع الخضر والفواكة بتخفضيات من 20 % الي 30 % ، والتي شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين على سيارات المبادرة ، للاستفادة من التخفيضات علي الخضر والفواكة ، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح.

تخفيضات كبيرة

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقتها مرسي مطروح في إطار جهود المدينة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة لاهالي مطروح الكرام ، وذلك من خلال التوسع في إقامة منافذ البيع المباشر وتقليل حلقات التداول ، بما يتيح وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار تقل عن الأسواق .

الالتزام بنسبة التخفيض

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات المعلنة بمبادرة " خير بلدنا " ، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها ، مع استمرار توافر السلع وتنوعها بكميات مناسبة، والتشديد على المتابعة الميدانية للمنافذ لضمان حصول المواطنين على منتجات جيدة بأسعار مخفضة، وتحقيق الهدف من المبادرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

وأوضح اللواء محمد رجب ان سيارات مبادرة " خير بلدنا " تجوب الشوارع ولديها نقاط ثابتة امام ديوان مجلس المدينة والكيلو 4 و 7 وسيتم تواجد سيارات المبادرة في عدد من المناطق بالمدينة خلال الفترة المقبلة ، حيث حرص المواطنون على الاستفادة من التخفيضات، وسط توافر كميات متنوعة من السلع التي تلبي احتياجات الأسرة، مع استمرار تقديم تخفيضات بنسبة ٣٠% على المنتجات المعروضة.