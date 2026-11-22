تقدم الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وفدًا رفيع المستوى من قيادات المنطقة الأزهرية ومنطقة وعظ مطروح؛ لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد اللواء إدريس مصطفى طرام، أحد كبار عواقل المحافظة ورموزها الأوفياء.

وفد أزهري لتقديم العزاء

ضم الوفد المرافق لرئيس المنطقة كلاً من الشيخ محمد زيد، مدير إدارة التعليم الابتدائي، و الشيخ عبد اللطيف درويش، مدير الدعوة بمنطقة وعظ مطروح، و الشيخ حسام أبو الفتح، مدير التوجيه بمنطقة وعظ مطروح.

وخلال تقديمه واجب العزاء، نقل رئيس الإدارة المركزية خالص تعازيه ومواساته، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع قيادات ومنسوبي المنطقة الأزهرية، لأسرة الفقيد وعائلته ولأبناء مطروح كافة؛ مؤكداً أن المحافظة فقدت قامة وطنية ومجتمعية بارزة، تركت بصمة خالدة في خدمة المجتمع، والنهوض بالعملية التعليمية، وإصلاح ذات البين.

وأكد وفد المنطقة الأزهرية أنه كان نموذجاً يُحتذى به في العطاء والإخلاص، وتقدير العلم والعلماء، داعين المولى —عز وجل— أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه ومجتمعه، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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