قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لقصار القامة التى تقام بمدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر 2026، تعديل موعد مباراة مصر امام غانا فى بداية مشوار الفراعنة بالبطولة لإقامة المباراة فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المغرب.

وجاء قرار تعديل موعد المباراة فى ظل تأخر وصول بعثة المنتخب الغانى إلى المغرب ، حيث وصل منافس مصر إلى الرباط منذ قليل ليتم تعديل موعد المباراة بدلا من إقامتها فى الثالثة و 45دقيقة.

البعثة المصرية في البطولة

وتضم البعثة المصرية 18 فردًا برئاسة إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وتضم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية كلاًّ من: محمد عبد الباري مديرًا فنيًا، ويوسف محمد مساعدًا للمدرب، وعلي شعبان عبد المجيد إداريًا، والدكتور محمد أحمد عبد الفتاح طبيبًا للبعثة.

كما يشارك يوسف راوي بصفته ممثل مصر في عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة، حيث حضر المؤتمر الافتتاحي للبطولة بالرباط برفقة رئيس البعثة والجهازين الفني والإداري واللاعبين وممثلي الاتحادات الدولية.



مجموعة مصر فى البطولة

وينافس منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة (D) إلى جانب منتخبات غانا واليابان وباراغواي.

وتضم قائمة اللاعبين 15 لاعبًا، هم: عبد الرحمن محمد بركات، وسعيد محمد عبد العزيز الخرباوي، وعبد الرحمن محمد عيد رجب، ومحمد حسين محمد، ومروان عمرو محمد عبد العليم، ومهدي محمد مهدي، ومحمود محمد شفيق عبد الهادي، وبدر محمد فاروق زكي، ورمضان السيد رمضان، ومصطفى محمود أحمد عبد الفضيل، ومحمد عجمي صالح، وممدوح سعيد سيد حسين، وأحمد عبد الرزاق أحمد، وعبد الغني حسين عبد الغني، ووليد عصام عبد الله إمام.