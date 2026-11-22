حسمت نتائج الحلقة الرابعة من برنامج «دولة التلاوة» في موسمه الثاني تأهل ستة متسابقين إلى المرحلة التالية، بعد منافسات قرآنية شهدت تباينًا في درجات التقييم، وتقاربًا في مستويات الأداء، وتصدر خلالها متسابقان قائمة الحاصلين على أعلى الدرجات.

وجاء محمد أبو ليلة وحسن الأصمعي في المركز الأول بحصول كل منهما على ٢٧٤ درجة، فيما سجل علي ياسين التهامي ومحمود غرابة ومحمد الطباخ ٢٧٢ درجة لكل منهم، وتأهل محمد أيمن عبد العزيز إلى المرحلة التالية بعد التصفية، برصيد ٢٧١ درجة.

وفي المقابل، لم يحالف التوفيق محمود هاشم، الذي حصل على ٢٧٠ درجة، ومحمود الإمام، الذي سجل ٢٦١ درجة، لتنتهي منافسات الحلقة بتأهل ستة متسابقين.

وتواصل «دولة التلاوة» تقديم مواهب قرآنية متميزة، وإبراز تنوع مدارس التلاوة وألوان الأداء، من خلال منافسات تجمع بين إتقان أحكام التلاوة وحسن الأداء.