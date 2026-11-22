خلال ساعات ، تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات نوفمبر2026، حيث يترقب العاملون في القطاع الإداري للدولة موعد صرف المرتبات، وحقيقة تبكير مرتبات نوفمبر.

موعد قبض مرتبات نوفمبر 2026

كشفت وزارة المالية عن موعد بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر نوفمبر 2026، حيث تقرر انطلاق عملية الصرف اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر 2026، وفق الجدول الزمني المحدد للوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

هل يتم تبكير صرف مرتبات نوفمبر؟

بشأن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026، لم تعلن وزارة المالية حتى الآن عن أي قرار جديد بتقديم موعد صرف الرواتب، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وفقًا للجدول المعلن، على أن يتم إتاحة المرتبات للعاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة لكل جهة إدارية.



وفيما يتعلق بالمتأخرات المالية المستحقة للعاملين عن شهر نوفمبر، حددت الوزارة أيام 8 و9 و10 نوفمبر 2026 لصرفها، على أن تكون هذه المواعيد منفصلة عن موعد صرف المرتبات الشهرية الأساسية.

أماكن صرف مرتبات نوفمبر 2026

تتوافر عدة أماكن رئيسية لصرف مرتبات نوفمبر 2026، تشمل:-

- البنوك المصرية: مثل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة.

- مكاتب البريد: المنتشرة في جميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي ATM: باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.

- شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: التي توفر خدمة السحب النقدي.



موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026

وبالنسبة لمرتبات شهر ديسمبر 2026، قررت وزارة المالية بدء صرف الرواتب اعتبارًا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2026.

كما تقرر صرف المتأخرات والمستحقات المالية أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2026.

جدول مرتبات نوفمبر2026 للموظفين

ويرصد موقع صدى البلد دخلك بالدرجة الوظيفية للعاملين بالدولة لشهر نوفمبر 2026، مع بداية الصرف مرتبات العاملين بالدولة وهى:

-الدرجة الممتازة: 14900 جنيه.

-الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12900 جنيه.

-درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11400 جنيه.

-الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10800 جنيه.

-الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9500 جنيه.

-الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.

-الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9300 جنيه.

-الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9100 جنيه.

-الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8100 جنيه.