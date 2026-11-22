نجح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين، بعد إجراء جراحة دقيقة لاستئصال جزء من الرئة وعلاج خراج صديدي منفجر بالغشاء البلوري، وذلك عقب رحلة علاجية ومتابعة طبية استمرت عدة أسابيع، انتهت بتحسن حالتها وخروجها من المستشفى.



بدأت الواقعة باستقبال الطفلة بقسم الطوارئ بالمستشفى، وهي تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وجفاف وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم، وعلى الفور جرى استدعاء طبيب الأطفال، وقرر الفريق الطبي حجزها بقسم عناية الأطفال لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية على الصدر، تبين وجود تجمع صديدي بالجانب الأيسر من الصدر، وعلى الفور جرى تركيب أنبوبة صدرية، نجحت في تصريف نحو 300 سم من الصديد.

وعقب أسبوعين من العلاج والمتابعة، استدعت الحالة تدخلاً جراحيًا دقيقًا، حيث جرى نقل الطفلة إلى غرفة العمليات وإجراء جراحة استكشافية عن طريق شق صدري، تبين خلالها وجود خراج منفجر بالغشاء البلوري، ونجح الفريق الطبي في استئصال جزء من الفص السفلي للرئة، إلى جانب تقشير الغشاء البلوري.

واستمرت المتابعة الطبية الدقيقة للطفلة بعد الجراحة، حتى شهدت حالتها تحسنًا ملحوظًا واستقرت حالتها الصحية، لتغادر المستشفى بعد رحلة علاجية ناجحة.

وضم فريق جراحة القلب والصدر الأستاذ الدكتور معتز الشحات، والدكتورة نورا سنجاب، والدكتور محمد عبد الفتاح، فيما شارك في فريق التخدير الدكتور إيهاب سعيد، والدكتور أحمد مصطفى متولي، والدكتور محمود محمد متولي، والدكتورة إيمان نسيم أحمد.

وجرت الجراحة تحت إشراف الدكتور حسن أبو السعود، مدير الخدمات الطبية، والدكتور راضي الغديري، رئيس قسم العمليات، وبمشاركة فرق التمريض بقسمي العمليات والجراحة، تحت إشراف مس أميرة أمين ومس دولت أحمد.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الغني عاطف بدران، مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية بالمستشفى، وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة والحرجة، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للمرضى.