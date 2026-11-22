عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط مجابهة الأزمات والطوارئ، ومراجعة آليات العمل والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة إدارة الأزمات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع مختلف المواقف الطارئة.



جاء الاجتماع بحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد اللطيف أبو الخير، معاون المحافظ للأزمات، وبمشاركة السادة رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية.

وتناول الاجتماع استعراض خطط التعامل مع الأزمات والطوارئ، ومراجعة الإجراءات المتبعة لدى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، والوقوف على مدى جاهزية كل جهة للقيام بدورها، مع إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لكافة الإمكانيات المتاحة لدى الجهات المعنية، سواء من المعدات والسيارات والأجهزة والموارد البشرية، والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها وتوافرها، بما يضمن الاستفادة المثلى منها عند الحاجة.



كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق المشترك وتكامل الجهود بين مختلف الأجهزة التنفيذية، والتأكد من وضوح الأدوار والمسؤوليات، وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات، بما يسهم في التعامل الفعال مع أي مستجدات والحد من آثارها.



وأكد محافظ القليوبية أهمية المراجعة الفعلية لإمكانيات كل جهة، وعدم الاكتفاء بالتقارير الورقية، مع الوقوف على الاحتياجات الفعلية، والعمل على تلافي أي أوجه قصور، والتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية والبشرية، بما يحقق الكفاءة المطلوبة في التعامل مع مختلف المواقف.



كما وجه المحافظ بضرورة تعزيز التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمدن والأحياء والمديريات الخدمية، وتبادل المعلومات بصورة مستمرة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق التكامل في أداء مختلف الجهات.



وشدد المحافظ على أن التخطيط الجيد والمراجعة الدقيقة للإمكانيات المتاحة والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية تمثل ركائز أساسية لنجاح منظومة إدارة الأزمات، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.