استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارة وزير العدل للمحافظة، وقبيل توجهه لبدء جولته التفقدية بمحكمة شمال بنها، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات منظومة العمل بالمحكمة.



جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لقطاع شؤون الهيئة العامة لصندوق دور المحاكم والشهر العقاري، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمستشار مصطفى منير، المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار بهاء باظه، المشرف على إدارة العلاقات العامة.

وخلال اللقاء، رحّب محافظ القليوبية بزيارة وزير العدل، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، ومؤكدًا أهمية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة العدل، في ضوء الجهود المبذولة لتطوير المؤسسات القضائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

ومن جانبه، أعرب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عن سعادته بزيارة محافظة القليوبية، مثمنًا حفاوة الاستقبال من جانب المحافظ، ومؤكدًا أهمية مواصلة جهود تطوير منظومة العمل القضائي وتحديث آليات العمل بالمحاكم، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

كما تناول اللقاء أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، في إطار الحرص على دعم منظومة العمل المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المؤسسات القضائية بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الدروع التذكارية، تقديرًا للعلاقات الطيبة وأواصر التعاون بين الجانبين، وذلك قبل توجه وزير العدل إلى محكمة شمال بنها لاستكمال جولته التفقدية.