أشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بالمشاركة المتميزة لتكتل عسل النحل بمحافظة الغربية في فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان العسل المصري، المقام بحديقة الحرية بالزمالك، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، وما شهدته المشاركة من إقبال غير مسبوق على منتجات «عسل الغربية»، بما يعكس جودة المنتجات المحلية وتميزها، ويؤكد المكانة التي يحظى بها التكتل بين المشاركين في المهرجان.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن مشاركة التكتل تأتي امتدادًا لجهود المحافظة في دعم وتطوير التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، وتعزيز فرص تسويق منتجاتها والوصول بها إلى أسواق جديدة، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير سبل الدعم الفني والتكنولوجي للمنتجين، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية، وخلق فرص اقتصادية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن محافظة الغربية تعمل على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، من خلال مشروع «تجارة» الممول من الاتحاد الأوروبي، لدعم تطوير التكتلات الاقتصادية، وتحديث منظومة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة الشركات، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المنتجات المحلية للمنافسة في الأسواق.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار إلى أن تكتل عسل النحل بالغربية يشهد جهودًا متقدمة للتطوير التكنولوجي بالتعاون مع «اليونيدو» ومشروع «تجارة»، من خلال تطبيقات حديثة تعتمد على إنترنت الأشياء و الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوأم الرقمي لعمليات التصنيع، ونظم تخطيط موارد المؤسسات، وتتبع مراحل الإنتاج، بما يدعم جودة المنتج، ويرفع كفاءة التشغيل، ويعزز مستوى الثقة في المنتج النهائي.

وتأتي مشاركة «عسل الغربية» في المهرجان لتؤكد ما تمتلكه المحافظة من مقومات إنتاجية متميزة، ونجاح جهود دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة في تطوير المنتجات المحلية، وتعزيز حضورها في المعارض والفعاليات المتخصصة، بما يسهم في الترويج لمنتجات الغربية وفتح فرص جديدة أمام المنتجين للتوسع والنمو.