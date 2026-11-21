كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس رحيل حسام حسن عن منصب المدير الفني لمنتخب مصر، موضحًا الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار التغيير، وحقيقة الخلافات التي شهدتها العلاقة بين الجهاز الفني ورئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة خلال الفترة الماضية.

أكد مصطفى أبو زهرة أن حسام حسن كان يحظى بتقدير كبير داخل اتحاد الكرة، مشيدًا بشخصيته وإخلاصه في العمل، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى استمراره في قيادة المنتخب الوطني حتى عام 2030.

وقال أبو زهرة، خلال تصريحاته التليفزيونية: «حسام حسن مخلص جدًا واللي في قلبه على لسانه، وكنت أتمنى أن يستمر حتى 2030، خاصة أني أحبه جدًا».

وأضاف أن قرار رحيل المدير الفني لم يكن مرتبطًا بالجوانب الفنية فقط، وإنما جاء نتيجة ظروف أخرى استدعت تدخل اتحاد الكرة وإجراء تغيير في الجهاز الفني.

وأوضح: «حسام حسن رحل لأسباب غير فنية، والوضع غير الفني كان يستوجب تغييره، وكان يجب أن نتدخل ونغير الجهاز الفني، والمهندس هاني أبو ريدة لم يكن يتمنى أن تصل الأمور إلى ذلك».

محمد صلاح وهاني أبو ريدة في تصريحات مصطفى أبو زهرة

وتطرق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى الدعم الذي حصل عليه حسام حسن خلال فترة قيادته للمنتخب، مؤكدًا أن هاني أبو ريدة قدم كل أشكال المساندة للجهاز الفني من أجل تحقيق النجاح، كما وصف محمد صلاح بأنه أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

وأشار إلى أن حسام حسن لم يكن ليجد دعمًا أكبر مما قدمه رئيس اتحاد الكرة، مستشهدًا بالتحضيرات الخاصة بفترة الإعداد قبل كأس العالم، والتي تضمنت مواجهات قوية أمام منتخبات السعودية والبرازيل وإسبانيا.

حقيقة تعاقد أبو ريدة مع كارلوس كيروش

وكشف مصطفى أبو زهرة عن كواليس حديث سابق جمعه بحسام حسن بشأن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وأوضح أن حسام حسن أخبره بأن هاني أبو ريدة تعاقد مع كيروش لتولي تدريب المنتخب الوطني، لكنه نفى صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي لن يتولى المهمة، وهو ما حدث بالفعل.

كواليس بيان اتحاد الكرة بشأن محمد الشناوي

واختتم أبو زهرة حديثه بتوضيح أسباب إصدار اتحاد الكرة بيانًا عقب تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر.

وأكد أن البيان لم يكن موجهًا للرد على المدير الفني أو انتقاده، وإنما جاء بهدف حمايته وتوضيح موقف الاتحاد، مشيرًا إلى أن حسام حسن اعتقد في البداية أن البيان يستهدف الرد عليه، قبل أن يشرح له وجهة نظر المسؤولين.

وأضاف أن هاني أبو ريدة كان يرى أن تصريحات حسام حسن بشأن الشناوي جرى تفسيرها بصورة خاطئة، وهو ما دفع الاتحاد إلى إصدار البيان لتوضيح الموقف.