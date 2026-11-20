يواصل منتخب مصر للناشئين تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره القطري، ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، وسط تركيز من الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات السابقة، من أجل الظهور بصورة قوية أمام المنتخب القطري.

تحقيق نتيجة إيجابية

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة، ومواصلة المنافسة على حظوظه في التأهل إلى الأدوار التالية بعد الخسارة في بداية المشوار أمام اليونان 2-1، خاصة مع أهمية المواجهة في مشوار الفراعنة بالبطولة.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة اللاعبين تركيزهم وتقديم أداء قوي، في ظل طموحات الجماهير المصرية بمشاهدة المنتخب يقدم مستوى يليق بالكرة المصرية في مونديال الناشئين.