يخوض منتخب مصر للناشئين مواجهة مهمة أمام نظيره القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، بعدما استهل الفراعنة الصغار مشوارهم في البطولة بالخسارة أمام اليونان بنتيجة 2-1.

ويسعى المنتخب المصري لتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام قطر، من أجل تحسين موقفه في ترتيب المجموعة الأولى، بعدما تذيل الترتيب دون رصيد من النقاط، بينما يتطلع إلى التمسك بفرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين 2026

يلتقي منتخب مصر تحت 17 عامًا مع نظيره القطري مساء الأحد المقبل، الموافق 22 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين.

ومن المقرر أن تنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تفاصيل خسارة منتخب مصر أمام اليونان

وكان منتخب مصر استهل مشواره في كأس العالم للناشئين بالخسارة أمام اليونان بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت طرد دانيال تامر خلال الشوط الأول، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 23.

وشهدت بداية اللقاء محاولات من المنتخب اليوناني لافتتاح التسجيل، لكن مالك عمرو، حارس مرمى منتخب مصر، تألق في التصدي لانفراد اللاعب كونستانتينوس كارانجيليس بالدقيقة 13.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يستغل المنتخب اليوناني النقص العددي في صفوف الفراعنة، ويفتتح كونستانتينوس سوفلاتزيس التسجيل في الدقيقة 53، بعدما وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء إثر خطأ في تشتيت الكرة من دفاع مصر.

وفي الدقيقة 61، عاد سوفلاتزيس ليصنع الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بعدما مرر الكرة إلى كونستانتينوس كارانجيليس القادم من الخلف دون رقابة، ليضعها في الشباك.

ونجح البديل زياد سعودي في تقليص الفارق لصالح منتخب مصر بالدقيقة 70، بعدما استقبل تمريرة من أحمد صفوت، وسدد الكرة بطريقة رائعة من حدود منطقة الجزاء، لكن الهدف لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين 2026

تُعد قنوات الكأس القطرية الناقل لمباراة منتخب مصر وقطر المقبلة في كأس العالم تحت 17 عامًا، وفقًا لما ورد في تفاصيل البطولة، باعتبارها تتبع الدولة المستضيفة لنسخة مونديال الناشئين.