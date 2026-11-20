وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أول دواء صُمم خصيصاً لعلاج الأعراض العصبية لمرض "غوشيه" من النوع الثالث، وهو اضطراب وراثي نادر يمكن أن يؤثر تدريجياً على الدماغ والجهاز العصبي. ويُعد هذا الدواء الجديد، "إنفيلبراي" (Infilbray) -المعروف علمياً باسم "فينغلوستات" (venglustat)- والذي طوّرته شركة الأدوية "سانوفي" (Sanofi)، تطوراً مهماً للمرضى الذين كانت خياراتهم العلاجية محدودة فيما يتعلق بالمضاعفات العصبية لهذا المرض.

وعلى عكس العلاجات التقليدية التي تركز في المقام الأول على تأثيرات المرض على أعضاء مثل الكبد والطحال، صُمم هذا الدواء -الذي يُؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يومياً- ليصل إلى الدماغ ويستهدف الآلية الأساسية المسؤولة عن الضرر العصبي. ويشمل هذا الاعتماد، الذي أُعلن عنه في 18 نوفمبر 2026، البالغين والأطفال الذين يبلغ وزنهم 15 كيلوغراماً على الأقل.

ما هو داء غوشيه من النوع الثالث؟



داء غوشيه هو حالة وراثية نادرة لا يستطيع الجسم فيها تفكيك مواد دهنية معينة تُعرف بـ "غلوكوسفينغوليبيدات" (glucosphingolipids) بشكل سليم. ويحدث ذلك نتيجة نقص أو خلل في إنزيم يُسمى "غلوكوسيريبروسيداز" (glucocerebrosidase)، والذي يعمل في الحالة الطبيعية على المساعدة في تفكيك هذه المواد داخل الخلايا.

وعندما لا يعمل هذا الإنزيم كما ينبغي، تتراكم تلك المواد الدهنية في أعضاء وأنسجة مختلفة، بما في ذلك الطحال والكبد ونخاع العظم، وفي بعض أشكال المرض، قد تصل إلى الدماغ.

يُعد داء غوشيه من النوع الثالث مثيراً للقلق بشكل خاص؛ نظراً لتأثيره على الجهاز العصبي المركزي. فقد يواجه المرضى صعوبات تتعلق بالتوازن، والتنسيق العضلي، والنطق، والذاكرة، والتفكير. ومع مرور الوقت، قد تتفاقم هذه المضاعفات العصبية وتؤثر سلباً على ممارسة الأنشطة اليومية.

كيف يعمل الدواء المعتمد حديثاً؟



ما يميز عقار "إنفيلبراي" (Infilbray) هو قدرته على عبور الحاجز الدموي الدماغي؛ وهو آلية وقائية تنظم المواد التي يُسمح لها بالانتقال من مجرى الدم إلى الدماغ. ونظراً لأن العديد من الأدوية تجد صعوبة في تجاوز هذا الحاجز، تصبح معالجة الحالات العصبية أمراً بالغ الصعوبة.

يعمل عقار "فينغلوستات" (Venglustat) عن طريق تثبيط إنزيم يُعرف بـ "غلوكوسيل سيراميد سينثاز" (glucosylceramide synthase). يلعب هذا الإنزيم دوراً في إنتاج مادة "غلوكوسيل سيراميد" -وهي مادة دهنية تساهم في تراكم مركبات "غلوكوسفينغوليبيد" (glucosphingolipids) الضارة لدى المصابين بداء غوشيه.

ومن خلال تقليل إنتاج هذه المواد، يهدف الدواء إلى الحد من تراكمها في الجسم والدماغ، مما قد يساعد في معالجة المضاعفات العصبية المرتبطة بداء غوشيه من النوع الثالث.

ماذا أظهرت التجارب السريرية؟

استندت موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إلى نتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية LEAP2MONO، التي شملت 43 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا فأكثر. وكان المشاركون قد تلقوا سابقًا علاجًا بديلًا للإنزيمات، وحققوا استقرارًا في أعراضهم الجهازية.

قارن الباحثون دواء Infilbray الذي يُعطى مرة واحدة يوميًا بالعلاج البديل للإنزيمات عن طريق الوريد كل أسبوعين على مدار 52 أسبوعًا. وأظهر المرضى الذين تلقوا Infilbray تحسنًا ملحوظًا إحصائيًا في مقياس مُركب لتقييم التناسق العضلي والوظائف الإدراكية، مقارنةً بالمرضى الذين تلقوا العلاج البديل للإنزيمات.

مع أن هذه الموافقة تُوفر خيارًا علاجيًا جديدًا، إلا أن الدواء ينطوي أيضًا على اعتبارات أمان مهمة. تشمل الآثار الجانبية المُبلغ عنها مشاكل في الجهاز الهضمي وتقلبات مزاجية. كما سلطت إدارة الغذاء والدواء الضوء على مخاطر نفسية خطيرة، بما في ذلك الأفكار والسلوكيات الانتحارية.

تشمل المخاطر المحتملة التي تم تحديدها في الدراسات على الحيوانات عتامة عدسة العين لدى المرضى الأصغر سنًا، واحتمالية إلحاق الضرر بنمو الجنين أثناء الحمل. لذلك، يحتاج المرضى إلى إشراف طبي مناسب أثناء تناول الدواء.

على الرغم من أن دواء إنفيلبراي ليس علاجًا شافيًا لمرض غوشيه، إلا أن الموافقة عليه تُمثل خطوة هامة نحو معالجة المضاعفات العصبية التي عجزت العلاجات الحالية عن السيطرة عليها. إن قدرته على الوصول إلى الدماغ واستهداف تراكم المواد الضارة قد تُتيح إمكانيات جديدة للأشخاص المصابين بهذا الاضطراب الوراثي النادر.