أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق تحديث جديد لمنصة إنستجرام، يتضمن ميزة طال انتظارها من المستخدمين، تتيح إمكانية تعديل القصص Stories بعد نشرها، دون الحاجة إلى حذفها وإعادة رفعها من جديد، في خطوة تستهدف تحسين تجربة الاستخدام وتوفير مرونة أكبر لصناع المحتوى والمستخدمين.

وتسمح الميزة الجديدة بإجراء تعديلات على القصص المنشورة خلال فترة تصل إلى 15 دقيقة من لحظة نشرها، بما يشمل تصحيح الأخطاء الإملائية، وتغيير الموسيقى المرفقة، أو تعديل النصوص والتعليقات المصاحبة للصورة أو الفيديو.

وأوضح آدم موسيري، رئيس إنستجرام، أن المستخدمين أصبح بإمكانهم إجراء هذه التعديلات مع الاحتفاظ بالمشاهدات والإعجابات والردود التي حصلت عليها القصة، دون التأثير على التفاعلات المسجلة مسبقا.

تعديل القصص دون فقدان المشاهدات والتفاعلات



وتعالج الميزة الجديدة إحدى المشكلات التي واجهت مستخدمي إنستجرام لسنوات، إذ كان تصحيح أي خطأ في القصة المنشورة يتطلب حذفها وإعادة نشرها، وهو أمر قد يسبب إزعاجا، خاصة عند نشر مجموعة من القصص المتتابعة.

وتكمن المشكلة في أن قصص إنستجرام تظهر بترتيب زمني عكسي، ما يجعل حذف إحدى القصص وإعادة نشرها يؤدي إلى تغيير موضع ظهورها مقارنة بالقصص الأخرى المنشورة قبلها وبعدها.

قصص إنستجرام

كما تمثل هذه المشكلة تحديا أكبر لصناع المحتوى ومديري حسابات التواصل الاجتماعي، الذين يعتمدون على متابعة مؤشرات الأداء والتفاعل، إذ قد تؤدي إعادة نشر القصة إلى التأثير على الإحصائيات المرتبطة بها.

ورغم أن إنستجرام يمنح المستخدمين مهلة محدودة تبلغ 15 دقيقة فقط لإجراء التعديلات، فإنها توفر فرصة مهمة لتصحيح الأخطاء بعد النشر دون خسارة التفاعلات السابقة.

كيف تستخدم ميزة تعديل قصص إنستجرام؟



بدأت الشركة طرح الميزة الجديدة تدريجيا للمستخدمين، وبمجرد وصولها إلى حسابك، يمكنك استخدامها من خلال الخطوات التالية:

1. افتح القصة المنشورة التي ترغب في تعديلها.

2. اضغط على قائمة الخيارات المزيد More.

3. اختر تعديل القصة Edit Story.

4. أجر التعديلات المطلوبة، ثم احفظها.

5. ستظهر علامة تم التعديل Edited، على القصص التي خضعت للتغيير، حتى يتمكن المشاهدون من معرفة أنها عدلت بعد نشرها.

تحسينات جديدة على محرر القصص

وبالتزامن مع إطلاق الميزة، تعمل إنستجرام على تطوير أدوات إنشاء القصص، من خلال إضافة خيارات جديدة لألوان الخلفيات، تشمل التدرجات اللونية والمؤثرات البصرية المختلفة.

كما تسعى المنصة إلى تسهيل مشاركة عدة صور دفعة واحدة وتحسين خيارات تنسيقها، بما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في إعداد القصص وتنظيم محتواها قبل النشر.

وتأتي هذه التغييرات ضمن جهود إنستجرام المستمرة لتطوير أدواتها، خاصة أن القصص أصبحت واحدة من أبرز الخصائص الأساسية للمنصة، التي يستخدمها نحو 3 مليارات شخص حول العالم.