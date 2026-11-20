حرصت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على طمأنة محبيه بشأن الحالة الصحية لوالدها، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعد خضوعه لعملية جراحية، مؤكدة نجاح العملية وبدء مرحلة التعافي.

ونشرت الشيخة بدور رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، طمأنت خلالها محبي والدها على حالته الصحية، ووجهت الشكر لكل من حرص على الدعاء له والاطمئنان عليه.

وكتبت: «نطمئنكم بأن عملية والدي قد تكللت بالنجاح، وهو الآن في مرحلة التعافي بفضل الله. نشكركم جميعاً من القلب على دعواتكم الصادقة واهتمامكم. نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، ولا يريكم مكروهاً في عزيز».

وتفاعل متابعو الشيخة بدور مع رسالتها، معربين عن سعادتهم بنجاح العملية، وموجهين الدعوات إلى الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بالشفاء العاجل، وأن يمن الله عليه بتمام الصحة والعافية.