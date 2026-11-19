ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية، وسط تفاوت أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة، وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 14.27 جنيه للشراء و14.38 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر 14.27 جنيه للشراء و14.37 جنيه للبيع.

وتصدرت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اهتمامات المتابعين للتغيرات اليومية في سوق الصرف، خاصة مع اختلاف مستويات التسعير بين المؤسسات المصرفية، وهو ما يجعل المقارنة بين أسعار الشراء والبيع خطوة مهمة أمام الراغبين في معرفة أفضل الأسعار المعلنة للعملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

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وشملت قائمة البنوك التي رُصدت بها أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، والمصرف العربي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك فيصل، والبنك العربي الإفريقي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك نكست، والبنك التجاري الدولي.

كم سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية؟

شهدت أسعار الريال السعودي تباينًا بين البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، سواء على مستوى سعر الشراء الذي تحصل به البنوك على العملة من العملاء، أو سعر البيع الذي تتيح به العملة للعملاء، وجاءت الأسعار المعلنة في عدد من البنوك على النحو الآتي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 نحو 14.27 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 14.38 جنيه، ليأتي ضمن البنوك التي سجلت سعر شراء عند هذا المستوى، وفقًا للأسعار المعلنة اليوم.

ويحظى سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري باهتمام المتابعين، باعتباره أحد الأسعار التي يبحث عنها العملاء عند متابعة حركة العملة السعودية ومقارنتها بأسعار الصرف في البنوك الأخرى.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الخميس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر «BM» اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 نحو 14.27 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 14.37 جنيه، ليختلف سعر البيع عن نظيره في البنك الأهلي المصري بمقدار 0.01 جنيه، مع تساوي سعر الشراء في البنكين عند 14.27 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية «ALEXBANK» إلى 14.35 جنيه للشراء، و14.39 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.

ويأتي سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية ضمن مستويات الأسعار المسجلة في البنوك التي شملتها متابعة أسعار العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس «SCB» نحو 14.30 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 14.39 جنيه، وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.

ويعكس اختلاف سعري الشراء والبيع بين البنوك أهمية متابعة الأسعار المعلنة لكل مؤسسة مصرفية بصورة مستقلة، بدلًا من الاعتماد على سعر واحد عند إجراء المقارنة بين أسعار الريال السعودي.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي «AIB» نحو 14.34 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 14.38 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي «ABK» نحو 14.36 جنيه للشراء، و14.39 جنيه للبيع، ليأتي سعر الشراء المسجل لديه ضمن المستويات المرتفعة بين البنوك الواردة في قائمة الأسعار اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية اليوم

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية «HDB» إلى 14.20 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 14.46 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل «Faisal» نحو 14.27 جنيه للشراء، و14.38 جنيه للبيع، بحسب آخر الأسعار المعلنة اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي اليوم

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي «AAIB» نحو 14.20 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 14.36 جنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» نحو 14.34 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 14.37 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك نكست اليوم

وصل سعر الريال السعودي في بنك نكست «NXT» إلى 14.34 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 14.39 جنيه، وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 14.34 جنيه للشراء، و14.39 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار الواردة اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026.

ما أعلى وأقل سعر للريال السعودي في البنوك المصرية اليوم؟

تُظهر الأسعار المعلنة اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 وجود اختلاف بين البنوك في مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر شراء ضمن البنوك الواردة، بقيمة 14.36 جنيه، بينما سجل بنك التنمية الصناعية أعلى سعر بيع بقيمة 14.46 جنيه.

وفي المقابل، سجل بنك التنمية الصناعية والبنك العربي الإفريقي أقل سعر شراء ضمن القائمة، بقيمة 14.20 جنيه، بينما سجل البنك العربي الإفريقي أقل سعر بيع بقيمة 14.36 جنيه.

وتوضح هذه المقارنة أن أسعار الريال السعودي لا تأتي عند مستوى موحد في جميع البنوك، وإنما تختلف وفقًا للأسعار المعلنة لدى كل بنك، وهو ما يجعل متابعة سعري الشراء والبيع معًا أمرًا ضروريًّا عند مقارنة أسعار العملة السعودية في السوق المصرفية المصرية.

وتظل متابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 من الموضوعات المهمة للباحثين عن أسعار العملات في مصر، خاصة مع تعدد البنوك واختلاف مستويات التسعير بينها، بما يستدعي الرجوع إلى الأسعار المعلنة من البنك المختار قبل إجراء معاملات شراء أو بيع الريال السعودي.