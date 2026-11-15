سعر الريال السعودي اليوم في مصر الأحد 15 نوفمبر 2026 بالبنوك

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 خلال التعاملات المسائية، مع تسجيل مستويات متقاربة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، حيث بلغ سعر الريال في البنك المركزي المصري 14.31 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع، بينما سجلت العملة السعودية أسعارًا متفاوتة بفروق محدودة بين البنوك الحكومية والخاصة.

وتأتي متابعة أسعار الريال السعودي في مقدمة اهتمامات المواطنين والمتعاملين في سوق العملات، خاصة الراغبين في معرفة أحدث أسعار الشراء والبيع داخل المؤسسات المصرفية المختلفة، ومقارنة قيمة العملة السعودية أمام الجنيه المصري قبل إجراء عمليات التحويل أو الاستبدال.

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وأظهرت الأسعار المعلنة تفاوتًا بين البنوك، إذ سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 14.24 جنيه للشراء و14.34 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء في بنك قناة السويس 14.26 جنيه، مقابل 14.36 جنيه للبيع.

كما سجلت بعض البنوك مستويات مختلفة، حيث بلغ سعر الريال في بنك الكويت الوطني 14.17 جنيه للشراء و14.49 جنيه للبيع، بينما سجل بنك أبو ظبي الإسلامي 14.33 جنيه للشراء و14.36 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة خلال التعاملات المسائية.

كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 14.31 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة خلال تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

ويعد سعر البنك المركزي من المؤشرات المهمة التي يتابعها المهتمون بحركة العملة السعودية في السوق المصرية، بالتوازي مع متابعة أسعار الصرف التي تعلنها البنوك الحكومية والخاصة، والتي قد تختلف فيما بينها وفقًا لمستويات الشراء والبيع المحددة لدى كل مؤسسة مصرفية.

وتوضح الأسعار المعلنة وجود تقارب نسبي بين عدد من البنوك في قيمة الريال السعودي، مع تسجيل اختلافات في بعض المؤسسات المصرفية، سواء في سعر شراء العملة السعودية أو سعر بيعها للعملاء.

ما سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 14.24 جنيه للشراء، مقابل 14.34 جنيه للبيع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة خلال تعاملات الأحد.

ويأتي هذا السعر ضمن مجموعة من الأسعار المتطابقة التي سجلتها بعض البنوك الحكومية، حيث جاءت مستويات شراء وبيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري متوافقة مع الأسعار المعلنة في بنك مصر وبنك القاهرة.

ويتابع المواطنون أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي بصورة مستمرة، للتعرف على قيمة العملة السعودية أمام الجنيه المصري، خاصة مع أهمية مقارنة أسعار الصرف بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

كم سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 14.24 جنيه للشراء و14.34 جنيه للبيع، بحسب الأسعار الواردة بشأن تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

وتتطابق هذه المستويات مع الأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، بما يعكس تقارب أسعار شراء وبيع العملة السعودية في هذه البنوك خلال التعاملات المسائية.

ويأتي بنك مصر ضمن المؤسسات المصرفية التي تحظى أسعار العملات بها بمتابعة واسعة، حيث يهتم المتعاملون بالتعرف على أحدث أسعار الريال السعودي ومقارنتها بمستويات الصرف لدى البنوك الأخرى.

ما سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 14.24 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 14.34 جنيه، وفقًا لآخر البيانات الواردة عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.

وتتساوى أسعار الريال السعودي في بنك القاهرة مع المستويات المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سواء بالنسبة إلى سعر الشراء أو سعر البيع.

ويعكس هذا التقارب وجود مستويات متشابهة لأسعار العملة السعودية في عدد من البنوك الحكومية، مع استمرار اختلاف الأسعار في بعض المؤسسات المصرفية الأخرى.

كم يبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 14.26 جنيه للشراء، مقابل 14.36 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأحد.

وتظهر هذه الأسعار ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بمستويات الشراء والبيع المسجلة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، حيث يزيد سعر الشراء بمقدار 0.02 جنيه، بينما يزيد سعر البيع بمقدار 0.02 جنيه.

وتدخل أسعار بنك قناة السويس ضمن المقارنات التي يجريها المتابعون لسوق العملات، للتعرف على الفروق بين أسعار شراء وبيع الريال السعودي في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

ما سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 14.17 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 14.49 جنيه، وفقًا للأسعار الواردة خلال التعاملات المسائية.

وتظهر الأسعار المعلنة اختلافًا بين قيمة الشراء والبيع في البنك، مقارنة بالمستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، حيث بلغ سعر الشراء 14.17 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 14.49 جنيه.

ويظل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني من الأسعار التي يمكن مقارنتها بمستويات الصرف لدى المؤسسات المصرفية الأخرى، للتعرف على نطاق الأسعار المعلنة للعملة السعودية أمام الجنيه المصري.

كم سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان؟

استقر سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان عند 14.28 جنيه للشراء، مقابل 14.34 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة.

وتأتي هذه المستويات ضمن نطاق الأسعار المسجلة في عدد من البنوك، حيث يزيد سعر الشراء على المستويات المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، بينما يتساوى سعر البيع مع البنوك الثلاثة عند 14.34 جنيه.

وتساعد متابعة سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان على إجراء مقارنة بين أسعار الصرف المعلنة في المؤسسات المصرفية المختلفة خلال اليوم.

ما سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي 14.28 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 14.35 جنيه، بحسب بيانات أسعار الصرف الواردة خلال تعاملات اليوم الأحد.

ويأتي سعر الشراء في البنك عند المستوى نفسه المسجل في بنك التعمير والإسكان، بينما يزيد سعر البيع بمقدار 0.01 جنيه، وفقًا للأرقام المعلنة.

وتعكس هذه المستويات تقاربًا نسبيًا في أسعار العملة السعودية بين عدد من البنوك، مع وجود فروق محدودة في أسعار الشراء والبيع.

كم سجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي؟

استقر سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي عند 14.31 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار الواردة خلال تعاملات الأحد 15 نوفمبر 2026.

وتتطابق هذه المستويات مع سعر الريال السعودي المعلن في البنك المركزي المصري، سواء بالنسبة إلى سعر الشراء أو سعر البيع.

ويأتي ذلك ضمن حالة التقارب التي تشهدها أسعار العملة السعودية في عدد من المؤسسات المصرفية، رغم وجود اختلافات في بعض البنوك الأخرى.

ما سعر الريال السعودي في المصرف المتحد اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.86 جنيه للشراء، مقابل 14.36 جنيه للبيع، بحسب الأسعار المعلنة خلال تعاملات اليوم.

وتظهر هذه الأسعار اختلافًا في مستويات الشراء والبيع مقارنة بعدد من البنوك الأخرى، إذ جاء سعر الشراء عند 13.86 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.36 جنيه.

وتظل متابعة الأسعار المعلنة في المصرف المتحد مهمة عند مقارنة مستويات صرف الريال السعودي بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

كم سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي 14.33 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 14.36 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات الواردة.

وسجل البنك أعلى سعر شراء بين البنوك المذكورة في البيانات، حيث وصل إلى 14.33 جنيه، مقارنة بمستويات الشراء المعلنة لدى بقية المؤسسات المصرفية.

وتأتي هذه الأسعار ضمن التفاوتات المسجلة بين البنوك في قيمة العملة السعودية أمام الجنيه المصري، وهو ما يجعل المقارنة بين أسعار الشراء والبيع خطوة مهمة للمتعاملين في سوق الصرف.

ما أبرز اختلافات سعر الريال السعودي بين البنوك اليوم؟

توضح الأسعار المعلنة اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 وجود اختلافات بين البنوك في مستويات شراء وبيع الريال السعودي، حيث سجل البنك المركزي المصري والمصرف العربي الدولي 14.31 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 14.24 جنيه للشراء و14.34 جنيه للبيع.

وفي المقابل، بلغ سعر الشراء في بنك أبو ظبي الإسلامي 14.33 جنيه، بينما سجل بنك الكويت الوطني 14.17 جنيه، وسجل المصرف المتحد 13.86 جنيه، وفقًا للأرقام الواردة.

وتؤكد هذه المستويات أهمية متابعة أسعار الريال السعودي بصورة يومية، وعدم الاكتفاء بسعر بنك واحد عند إجراء المقارنات، نظرًا لاختلاف أسعار الشراء والبيع من مؤسسة مصرفية إلى أخرى.