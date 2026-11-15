محمود مسلم لبرلماني إثيوبي: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية.. وتصريحاتكم عن ترشيدنا للمياه عبث

وصف الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزير إثيوبيا بشأن ضرورة ترشيد مصر لاستهلاك المياه بأنها «استفزازية ومثيرة للسخرية»، معتبرًا أن الحديث عن إدارة القاهرة لمواردها المائية يمثل نوعًا من العبث ومحاولة لصرف الانتباه عن جوهر أزمة سد النهضة.

تصريحات إثيوبيا عن ترشيد المياه في مصر عبث

وقال مسلم، خلال لقائه مع النائب الإثيوبي محمد العروسي، في برنامج «في الواجهة» المذاع على قناة «المشهد»، إن مصر تتلقى التصريحات والنصائح الإثيوبية الأخيرة بشأن إدارة الموارد المائية بكثير من الضحك والتعجب، في ظل محاولات الجانب الإثيوبي، بحسب وصفه، التهرب من القضية الأساسية المتعلقة بالحقوق التاريخية والقانونية لمصر في مياه نهر النيل.

وأضاف أن الحقوق المصرية في مياه النيل ثابتة تاريخيًا وقانونيًا، ولا يمكن العبث بها أو اختزال الأزمة في الحديث عن وجود إهدار للمياه داخل مصر، مشددًا على أن كيفية استخدام القاهرة لحصتها المائية شأن داخلي لا ينتقص من حقوقها التاريخية.

وأوضح أن مصر نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات ضخمة ومكلفة لتحسين إدارة مواردها المائية، سواء في مجال تحلية المياه أو تبطين الترع وتطوير منظومة الري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك مدرسة عريقة ومتطورة في مجال الري، ولا تحتاج إلى نصائح من إثيوبيا أو غيرها بشأن كيفية إدارة مواردها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن جوهر المشكلة مع النظام الإثيوبي يتمثل في التأثير المحتمل لسد النهضة على حصة مصر المائية، وليس في الطريقة التي تستخدم بها القاهرة مواردها، مؤكدًا أن إثارة ملف ترشيد الاستهلاك داخل مصر تمثل محاولة لتحويل مسار النقاش بعيدًا عن القضية الأساسية.

وأضاف أن مصر ستدافع عن حصتها في مياه النيل مهما كان الثمن، وأن حقوقها المائية ليست محل تفاوض أو تنازل.