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محمود مسلم لبرلماني إثيوبي: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية.. وتصريحاتكم عن ترشيدنا للمياه عبث
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم: إثيوبيا تتلاعب بمفاوضات سد النهضة.. وحسن نية مصر ظهر في تحمل المناورات وعدم التصعيد

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم
محمد كمال

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن إثيوبيا تتلاعب بمفاوضات سد النهضة منذ 13 عامًا، مؤكدًا أن حسن النية المصري ظهر بوضوح في تحمل القاهرة المناورات الإثيوبية المتكررة طوال سنوات التفاوض، وعدم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية رغم التجاوزات المرتبطة بالملف.

وأضاف مسلم، خلال لقائه مع النائب الإثيوبي محمد العروسي، في برنامج «في الواجهة» المذاع على قناة «المشهد»، أن جوهر الخلاف بين مصر والنظام الإثيوبي يتمثل في الحقوق المائية وعدم احترام قواعد القانون الدولي، وليس في كيفية إدارة القاهرة لمواردها المائية أو أوجه استخدامها.

وأوضح أن قواعد القانون الدولي تنظم استخدام الأنهار الدولية، ولا تمنح دولة المنبع الحق في التحكم المنفرد في المياه أو الإضرار بحقوق دول المصب، مشددًا على ضرورة احترام إثيوبيا الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق يحكم عملية تشغيل سد النهضة وإدارته، بدلًا من فرض الأمر الواقع بإرادة منفردة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحفاظ على الحقوق المائية المصرية لا يرتبط بكيفية استخدام المياه داخل البلاد، معتبرًا أن إثارة هذه النقطة من الجانب الإثيوبي محاولة للتلاعب وتحويل مسار النقاش بعيدًا عن القضية الأساسية، وهي التأثير المحتمل للسد على حصة مصر المائية.

وأكد مسلم أن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين إدارة مواردها المائية، من خلال تنفيذ مشروعات مكلفة في تحلية المياه وتبطين الترع وتطوير منظومة الري، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بإدارة مواردها بكفاءة.

وانتقد مسلم التصريحات الإثيوبية الصادرة عن الوزير والضيف البرلماني خلال اللقاء، واصفًا إياها بالاستفزازية، معربًا عن أسفه لأن ضيف الحلقة لا يبدو دارسًا للملف بالقدر الكافي.

وأكد أن الأزمة الحقيقية تتمثل في عدم احترام إثيوبيا التعهدات والالتزامات الدولية، مشددًا على أن مصر ستواصل الدفاع عن حقوقها التاريخية والقانونية في مياه النيل، وأن الحفاظ على حصتها المائية يمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها.

محمود مسلم سد النهضة المفاوضات القانون الدولي

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