متحدث الوزراء يكشف عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع العاملين في القطاع الخاص من المقرر أن يستفيدوا من تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يناير المقبل، مشيرًا إلى أن العامل الذي لا يتقاضى الحد الأدنى المقرر من حقه التقدم بشكوى إلى الجهات المعنية.

وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «مساء جديد» على قناة المحور، إن العاملين يمكنهم التوجه إلى وزارة العمل أو مكاتب العمل التابعة لها، كما يمكن تقديم الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وأضاف أن هناك مسارًا آخر لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار، يتمثل في التفتيش الميداني من خلال مديريات العمل، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن مصر تضم أكثر من 4 ملايين منشأة في القطاع الخاص، وهو ما يجعل من الصعب على وزارة العمل ومفتشيها التحقق بصورة منفردة من التزام كل منشأة بتطبيق القرار.

وشدد المستشار محمد عادل على أهمية تعاون العاملين في القطاع الخاص، ومبادرتهم بتقديم الشكاوى أو إخطار الجهات المعنية حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يساعد على متابعة التنفيذ وضمان حصول المستحقين على حقوقهم.