ايزنكوت يهاجم نتنياهو: سلوكه يهدد الديمقراطية الإسرائيلية ولا ينبغي أن يبقى في السلطة

شنّ رئيس حزب «يشار!» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن سلوكه والمحيطين به يشكلون تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية، ومطالبًا بعدم استمراره في السلطة.

وقال آيزنكوت إن «سلوك نتنياهو وحاشيته يشكل تهديدًا ملموسًا ومباشرًا وفوريًا للديمقراطية الإسرائيلية»، مضيفًا أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يواصل نتنياهو التمسك بالسلطة ولو لدقيقة واحدة إضافية.

وأضاف أن إسرائيل لا ينبغي أن تُجر إلى جولة انتخابية جديدة في ظل تولي نتنياهو رئاسة الحكومة، زاعمًا أنه «طالما بقي في منصبه، لن تكون هناك انتخابات نزيهة».

وأوضح آيزنكوت أن هذه الاعتبارات تمثل المحدد الرئيسي لموقفه خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي التي يجريها حاليًا، في إشارة إلى تمسكه بضمانات تتعلق بنزاهة العملية السياسية والانتخابية.

جاءت تصريحات آيزنكوت بعد ساعات من جولة مفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي أعقاب تقرير إعلامي تحدث عن مزاعم تسريب موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء معلومات تدين نشطاء حركة «رعام»، وهي القضية التي أثارت سجالًا سياسيًا جديدًا بين معسكرات المعارضة والائتلاف الحاكم في إسرائيل.