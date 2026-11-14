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سهيل دياب: نتنياهو يوظف التصعيد العسكري لـ إفشال تشكيل حكومة أيزنكوت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سهيل دياب: نتنياهو يوظف التصعيد العسكري لـ إفشال تشكيل حكومة أيزنكوت

نتنياهو
نتنياهو
محمود زيدان

قال سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة أو على جبهات لبنان وسوريا وإيران يمثل، وفق تقديره، محاولة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو للهروب إلى الأمام وخلط الأوراق داخل المجتمع الإسرائيلي، من خلال فرض حالة طوارئ أمنية وتخويف الجمهور، بما يدفع بعض أطراف المعارضة إلى الانضمام لحكومة تكتل قومي أو عرقلة تشكيل حكومة برئاسة غادي أيزنكوت.

وأضاف دياب، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يسعى من خلال التصعيد إلى استثمار الأوضاع الأمنية في إعادة ترتيب المشهد السياسي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المعطيات الأخيرة، ومنها تصريحات الجيش الإسرائيلي بشأن عدم وجود تهديدات إيرانية تستدعي المبادرة إلى حرب في الوقت الحالي، أثارت مخاوف معسكر التغيير من اتخاذ قرارات عسكرية بدوافع سياسية وليس وفقا للاحتياجات الأمنية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن أيزنكوت وجه تحذيرا واضحا إلى نتنياهو من اتخاذ خطوات قد تدفع إسرائيل إلى مأزق عسكري وسياسي، خاصة أن الحكومة الحالية لا تحظى بشرعية أغلبية برلمانية في ظل المرحلة الانتقالية ومفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح دياب أن الخلاف بين الطرفين يتجاوز التصعيد في غزة إلى طبيعة إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، مشددا على أن التحركات الإسرائيلية المقبلة ستعكس حجم الصراع بين استراتيجية نتنياهو الرامية إلى الاحتفاظ بنفوذه، ومساعي معسكر التغيير لتشكيل حكومة جديدة ومنع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية إضافية.

نتنياهو أخبار وتقارير أستاذ علوم سياسية القاهرة الإخبارية

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