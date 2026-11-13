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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كشف لغز مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بالمنيا

القبص علي المتهمة
القبص علي المتهمة
ايمن رياض

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عامًا، بنطاق حي شمال مدينة المنيا، حيث توصلت جهود البحث الجنائي إلى تورط خادمتها في قتلها بدافع سرقة مشغولاتها الذهبية، وتمكنت القوات من ضبط المتهمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ،  إخطارًا بالعثور على جثمان سيدة تدعى «ش.م.م»، تبلغ من العمر 80 عامًا، داخل شقتها في ظروف غامضة. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى محل البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لعرضه على الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

وبتكثيف التحريات وإجراء الفحص اللازم، توصل فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة كانت تعمل لدى المجني عليها، حيث خططت لسرقة مشغولاتها الذهبية، وارتدت نقابًا لإخفاء هويتها أثناء تنفيذ مخططها، إلا أن السيدة المسنة قاومتها، ما دفعها إلى الاعتداء عليها وقتلها والاستيلاء على المشغولات الذهبية.

وكشفت التحريات أن المتهمة أخفت المشغولات الذهبية لدى أحد أصدقائها بمركز سمالوط، ثم توجهت إلى القاهرة للإقامة لدى شقيقتها، في محاولة للابتعاد عن مسرح الجريمة، إلا أن جهود فريق البحث أسفرت عن تحديد مكانها وضبطها بالقاهرة.

وجاء كشف ملابسات الواقعة في إطار خطة بحث جنائي أشرف عليها اللواء مصطفى حسن، مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء علاء جلال، رئيس مباحث المديرية، وشارك فيها المقدم عبد الوهاب أبو طالب، مفتش المباحث، والمقدم عمرو فيصل، رئيس مباحث بندر المنيا، والرائد محمد إسماعيل، معاون أول المباحث، والرائد إبراهيم بدوي، والرائد هشام أمين، والرائد أحمد طلب، معاونو مباحث قسم أول المنيا.

واعتمد فريق البحث الجنائي على فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، حتى أمكن كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

المنيا حادث سرقة المشغولات

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