الداخلية تكشف ملابسات وفاة طبيب المنيا.. مر بأزمة نفسية وأسرته تؤكد محاولته إنهاء حياته

كشفت وزارة الداخلية ملابسات خبر تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن العثور على جثمان طبيب بأحد المجارى المائية بالمنيا.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 نوفمبر تبلغ لمركز شرطة سمالوط شرق من (شخص بالمعاش – مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجله (طبيب – مقيم بذات الدائرة) عقب خروجه من المنزل متجهاً لمحل عمله بأحد المستشفيات بالمنيا، وبتاريخ 12 الجارى تبلغ من الأهالى بالعثور على جثمان المبلغ بغيابه بأحد المجارى المائية بدائرة المركز، وعلى الفور تم الانتقال وانتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

وبسؤال أهليته أقروا بمرور المذكور بضائقة نفسية قام على أثرها بالإقدام على الانتحار وأن زوجته حاولت إثناءه عن ذلك ، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاته ، وأثبت الفحص الموثق صحة ذلك ، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثمان تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية ، وكذا عدم وجود شبهة جنائية فى وفاته ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.