الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن وقاطرتين للسكك الحديدية ومحطتي كهرباء في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربات استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية في أوكرانيا، مشيرة إلى إصابة سفينة شحن كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناء تشورنومورسك، وقاطرتين للسكك الحديدية في مقاطعة أوديسا، كانتا تستخدمان لنقل شحنات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : "شنت القوات المسلحة الروسية، بعد ظهر اليوم، غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت منشآت طاقة، وموانئ، وبنية تحتية للسكك الحديدية، وسفنا بحرية تشارك في نقل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا".

وأضاف البيان: "أسفرت الضربات عن إصابة محطتي تحويل كهرباء بجهد 110 و330 كيلو فولت في مدينة شوستكا وبلدة فورونيج في مقاطعة سومي، واللتين تؤمنان تشغيل منشآت للصناعات العسكرية تنتج الطائرات المسيرة ومكوناتها، فضلاً عن مراكز لوجستية تستخدم لتخزين المعدات العسكرية".