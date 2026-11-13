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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد حمزة عبد الكريم يحسم الجدل بشأن رحيله عن برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران   -  
علا محمد

نفى والد اللاعب حمزة عبد الكريم صحة الأنباء المتداولة بشأن رحيل نجله عن نادي برشلونة، مؤكدًا أن كل ما يُثار حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وأوضح والد حمزة عبد الكريم، في تصريحات إعلامية، أن الحديث عن انتقال نجله إلى نادي كومو الإيطالي مجرد شائعات وغير صحيح، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن مغادرته برشلونة لا يمت للحقيقة بصلة.

وتأتي هذه التصريحات؛ ردًا على الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبل اللاعب، وربط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة نادي كومو.

وأشار والد اللاعب إلى أن حمزة مستمر مع برشلونة، ولا توجد أي مستجدات تؤكد اقتراب رحيله عن الفريق الكتالوني، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى كومو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم المهاجم المصري الشاب بنادي كومو الإيطالي، في ظل الحديث عن رغبته في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، وهو ما نفاه والد اللاعب بشكل قاطع.

يُذكر أن برشلونة أعلن، في سبتمبر الماضي، التوصل إلى اتفاق لتمديد عقد حمزة عبد الكريم حتى 30 يونيو 2030؛ ليواصل المهاجم المصري مشواره مع النادي الإسباني.

حمزة عبد الكريم برشلونة رحيل نجله والد حمزة عبد الكريم نادي كومو الإيطالي

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