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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عزة عاطف

شهدت خدمات شركة مايكروسوفت السحابية انقطاعًا تقنيًا واسع النطاق بدأ في وقت متأخر من مساء الخميس واستمر حتى صباح الجمعة 13 نوفمبر 2026؛ ما أدى إلى تعطل وصول الملايين من المستخدمين والمؤسسات في أكثر من 74 دولة حول العالم إلى حزمة تطبيقات الإنتاجية الأساسية.

وسجل موقع رصد الأعطال الشهير «Downdetector» أكثر من 140 ألف بلاغ في ذروة الأزمة، حيث اشتكى المستخدمون في الهند وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط من توقف البريد الإلكتروني «Outlook» وتطبيق الاجتماعات «Teams» وحزمة «Microsoft 365».

تأثير عطل مايكروسوفت على المستشفيات والبنوك ومنصات الذكاء الاصطناعي

لم يقتصر تأثير الانهيار التقني على التواصل المكتبي فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية وحكومية كبرى؛ حيث اضطرت المستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة في المملكة المتحدة وأستراليا إلى العودة للعمل بالسجلات الورقية والاتصالات الهاتفية لتسيير الأعمال.

كما واجهت بنوك كبرى ومؤسسات مصرفية ووزارات حكومية في اليابان وسنغافورة، إلى جانب شركات طيران عالمية، اضطرابات في أنظمة المراسلات الرقمية وخدمة العملاء.

وعلى صعيد التقنيات الحديثة، تسبب العطل في شلل الموصلات البرمجية الحيوية التي تربط بيانات المؤسسات بمنصات الذكاء الاصطناعي الشهيرة التابعة لشركتي «OpenAI» و«Anthropic»، فضلًا عن توقف مساعد «Copilot» ونظام الحماية الأمنية «Defender XDR».

توقف خدمات Outlook وTeams

 

أسباب توقف خدمات مايكروسوفت 365 وحقيقة الهجوم السيبراني

أوضحت مايكروسوفت في تحديثاتها التقنية أن الأزمة نتجت عن خلل داخلي في إعدادات طبقة الشبكة أدى إلى خروج عدد كبير من الخوادم عن الخدمة بشكل مفاجئ وفشلها في اجتياز الفحوصات الآلية.

وأدى توقف هذه المجموعة من الخوادم إلى ضغط هائل ومفاجئ على الخوادم المتبقية، ما تسبب في حدوث سلسلة من الأعطال المتتالية نتيجة تضخم أحمال الشبكة وعدم قدرتها على استيعاب طلبات الدخول المتزايدة.

وأكدت الشركة أنها لم ترصد أي مؤشرات على وجود هجوم سيبراني أو نشاط تخريبي وراء هذه الواقعة، مشيرة إلى أن الخلل يرتبط حصريًا بالبنية التحتية للخوادم.

موعد عودة خدمات Outlook وTeams وجهود إصلاح الخوادم

سارعت الفرق الهندسية في مايكروسوفت إلى تعليق جميع التحديثات البرمجية المجدولة، والبدء في توسيع سعة الأجهزة الافتراضية وإعادة توزيع حركة المرور الرقمية بعيدًا عن الخوادم المتضررة لتخفيف الضغط عن الشبكة العالمية.

ولجأ الفنيون إلى تطبيق حزمة إصلاحات تقنية وإعادة تشغيل الخوادم المتأثرة تدريجيًا، مع نشر تحديثات مستمرة عبر منصة «إكس» لتمكين مسؤولي الأنظمة الذين تعذر عليهم فتح لوحة التحكم الرسمية من متابعة الموقف.

ورغم إعلان الشركة عن تحقيق تقدم ملحوظ وبدء تعافي الخدمات تدريجيًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، أوضحت أن السعة التشغيلية لم تعد بالكامل بعد، مستحضرة أزمة سبتمبر الماضي التي تسبب فيها خطأ بإعدادات المصادقة في حجب خدمات «Microsoft 365» لعدة أيام.

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عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

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