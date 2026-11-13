غزة محور برنامجه الانتخابي.. ميلانشون يصعد خطابه ضد إسرائيل بعد دعوته لاستخدام الجيش لوقف معاناة الفلسطينيين

دعت حركة "فرنسا الأبية" بقيادة المرشح الرئاسي جيان لوك ميلانشون، في بيانها الأخير إلى إنهاء حل الدولتين، وتعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، فيما تم تهميش القضية الأوكرانية وإبعادها عن الاهتمام.

غزة في قلب البرنامج الانتخابي

ينظر جان لوك ميلانشون إلى العالم بشكل متزايد من منظور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فقط. وتحتل الحرب في غزة واستيطان الضفة الغربية مكانة مركزية في برنامج السياسة الخارجية لانتخابات الرئاسة 2027، كما ورد في كتاب "المستقبل المشترك" الصادر في 6 نوفمبر.

اتهام لماكرون بالازدواجية

اتهم ميلانشون السلطات الفرنسية بالسماح بوقوع "إبادة جماعية في غزة"، وماكرون باتباع "معايير دبلوماسية مزدوجة" لعدم إدانته حروب العدوان على لبنان وإيران وأوكرانيا، مع تهميش الملف الأوكراني لصالح الشرق الأوسط.

إسرائيل تمنع ميلانشون من الدخول

وتطورت الأزمة بين المرشح اليساري الفرنسي وحكومة نتنياهو، التي قررت منع جان لوك ميلانشون من دخول إسرائيل.

ورداً على الحظر، قال ميلانشون إنه يأسف لأن الحكومة الإسرائيلية تستهدفه بهذه الطريقة.

وكتب على موقع X: "لقد مُنعت من دخول منطقة لم أكن أنوي زيارتها".

تدهور العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية

لطالما كانت فرنسا داعماً قوياً لإسرائيل منذ حرب الإبادة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، إلا أن قرار الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025 أثار غضب إسرائيل، وتدهورت العلاقات منذ ذلك الحين.

ميلانشون يتعهد بإجراءات مباشرة

وقال ميلانشون الأسبوع الماضي إنه إذا تم انتخابه فسيتخذ "إجراءات مباشرة لمساعدة الفلسطينيين، سواء ضد الإبادة الجماعية في غزة أو ضد الضم التدريجي للضفة الغربية".

وكتب على موقع X: "ستقوم السفن الفرنسية، إذا لزم الأمر، بمرافقة أساطيل المواطنين الذين يحشدون أنفسهم للمطالبة بحقوقهم".

وأضاف: "نحن لا نقبل الضم التدريجي للضفة الغربية أو جنوب لبنان أو مرتفعات الجولان".وقال ميلانشون: "سنتخذ خطوات ملموسة للتعبئة ضد امتداد هذه الفظائع إلى المجتمعات المسيحية المحاصرة والمضطهدة في فلسطين ولبنان".

غموض حول روسيا وكييف

وتجنب البرنامج أي ذكر للتهديد الروسي، ولم يوضح موقف الحزب من الدعم العسكري لكييف. واكتفى بالدعوة إلى إطار دبلوماسي لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية، وإعادة عقد "مؤتمر باريس من أجل أوروبا جديدة" بمشاركة روسيا، مع التأكيد على الانسحاب من الناتو.