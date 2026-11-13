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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعلن إسقاط مسيرة من طراز إم كيو - 1 في منطقة كوهستك جنوب البلاد

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل


أعلنت بحرية جيش الإيراني إسقاط مسيرة من طراز إم كيو - 1 في منطقة كوهستك جنوب إيران.


وفي وقت لاحق ؛ ذكر  المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد "محمد أكرمي نيا" تعليقا على تراجع السفن الحربية الأمريكية إلى مسافة تزيد على 500 كيلومتر من السواحل الإيرانية: لدينا خططا عملياتية جديدة قيد التنفيذ؛ مؤكدا أنه مع تنفيذها خلال الأيام المقبلة ستجبر السفن الحربية الأمريكية على التراجع أكثر والابتعاد عن المنطقة.

وأكد نيا في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الجمعة، أن المواجهة الراهنة ضد إيران تندرج في إطار حرب مركبة تشمل أبعادا عسكرية وإعلامية وثقافية ومعرفية؛ مضيفا أن الحرب الناعمة قد تمهد للحرب العسكرية، وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل المقاومة بالاستناد إلى إيمان أفرادها وارتباطهم بالشعب والنظام الإسلامي، وذلك رغم حيازة العدو بأحدث السلاح والتكنولوجيا.


وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني: إن الوقائع الميدانية تدحض هذه المزاعم؛ مشيرا إلى إسقاط عدة طائرات مسيّرة أمريكية خلال الأسابيع الماضية، وموضحا أن الجيش نفذ خططا عملياتية وتجهيزية جديدة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي، إلى جانب تصميم عمليات مبتكرة ومركبة وتدريب القوات عليها؛ منوها بأن عددا كبيرا من المعدات المتضررة خلال الحرب تم اصلاحه وأُعيد إلى الخدمة، كما أُضيفت معدات جديدة إلى منظومة الدفاع الجوي، ما أسهم في توسيع نطاق التغطية الدفاعية ورفع القدرات القتالية.

وفيما يتعلق بتوزيع المهام البحرية، أوضح أن مسؤولية المناطق البحرية موزعة بين القوات البحرية للجيش والحرس الثوري، إذ يتولى الحرس الثوري السيطرة الستراتيجية على المنطقة الممتدة من غرب مضيق هرمز إلى الخليج الفارسي، فيما تشمل مسؤولية البحرية التابعة للجيش شرق المضيق وبحر عُمان وبحر العرب وشمال المحيط الهندي؛ مؤكدا أن البحرية الإيرانية تتمتع بقدرات ستخباراتية وعملياتية واسعة في منطقة مسؤوليتها، وأشار إلى أن القوات الأمريكية اضطرت على إبعاد سفنها العسكرية لأكثر من 500 كيلومتر عن السواحل الإيرانية، وأن خططا عملياتية جديدة يجري تنفيذها لدفعها إلى التراجع لمسافات أبعد.

إيران الجيش الإيراني مسيرة من طراز إم كيو 1 بحرية الجيش الإيراني

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