القبض على المتهم بالتعدي على شخص بسبب خلافات الجيرة بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتحطيم باب منزله والتهجم على أفراد أسرته وترويعهم، والزعم بقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة بدمياط.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة دمياط من القائم على النشر ( عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدى عليه بالسب وإتلاف الأشجار أسفل منزله باستخدام سلاح أبيض لخلافات بينهما حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (نجار – مقيم بذات الدائرة) ، وتبين عدم حيازته للمواد المخدرة ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح أبيض المستخدم فى الواقعة) .. وباستدعاء القائم على النشر وسؤاله بشأن قيام المشكو فى حقه بالاتجار فى المواد المخدرة أقر بادعائه نكايةً فى المشكو فى حقه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.