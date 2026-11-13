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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تكتشف بئرا فائقة العمق للنفط والغاز في بحر بوهاي

الصين
الصين
أ ش أ

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك)، أن الصين اكتشفت بئرا عالية الإنتاجية للنفط والغاز من الصخور البركانية، وذلك خلال عمليات الحفر في الطبقات الجيولوجية فائقة العمق على عمق يتجاوز خمسة آلاف متر في بحر بوهاي، وأظهرت الاختبارات أن إنتاج البئر من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 800 ألف متر مكعب يوميا، في اختراق جديد بمجال استكشاف الغاز الطبيعي في الأعماق البحرية فائقة العمق.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم /الجمعة/ - أن البئر تقع في المنطقة الوسطى لبحر بوهاي، ويبلغ عمقها 5770 مترا. وخلال عملية الحفر، اكتُشفت طبقات حاملة للغاز الطبيعي في الصخور البركانية، تجاوز سمكها الإجمالي 120 مترا.

وفي مجال استكشاف النفط والغاز البحري، تُصنف الطبقات الجيولوجية التي يتجاوز عمق دفنها 3500 متر عادة ضمن "الطبقات العميقة"، فيما تُعرف الطبقات التي يزيد عمق دفنها على 4500 متر باسم "الطبقات فائقة العمق". وتشكلت الصخور البركانية فائقة العمق في بحر بوهاي نتيجة للثورات البركانية، وتتميز بظروف جيولوجية معقدة، ما يجعل تحديد المكامن الصخرية الحاملة للنفط والغاز فيها أمرا بالغ الصعوبة.

وقالت الشركة، إنها طورت بشكل مستقل تقنيات رئيسية لاستكشاف الطبقات الجيولوجية العميقة في البحر وابتكرت أساليب للتنبؤ بمواقع المكامن الصخرية عالية الجودة في الطبقات فائقة العمق. وقد مكّنت هذه التقنيات من تحديد منطقة غنية بالغاز الطبيعي في مكامن الصخور البركانية فائقة العمق في المنطقة الوسطى لبحر بوهاي بدقة واكتشاف البئر الجديدة.

ويعد بحر بوهاي منطقة هامة لإنتاج الغاز الطبيعي في الصين، وأحد المصادر الرئيسية لإمدادات الغاز الطبيعي لمنطقة بكين-تيانجين-خبي والمنطقة المحيطة ببحر بوهاي.

وأوضح شيوي تشانغ قوي، كبير العلماء والجيولوجيين في الشركة، أن النجاح في حفر هذه البئر فتح نطاقا جديدا لاستكشاف الغاز الطبيعي في الأعماق البحرية فائقة العمق، ووسع مساحة استكشاف النفط والغاز في أعماق بحر بوهاي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يحمل أهمية كبيرة في تسريع عملية الاستكشاف في أعماق بحر بوهاي الفائقة وبناء منطقة كبرى لإنتاج الغاز الطبيعي يبلغ حجم إنتاجها تريليونات الأمتار المكعبة.

الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري كنوك الغاز

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