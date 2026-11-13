ضعف شبكات المحمول على طاولة اتصالات النواب.. الاثنين المقبل

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عددًا من الاجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن ضعف شبكات الاتصالات المحمولة ومشكلات الخدمات البريدية، إلى جانب استكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

ضعف شبكات المحمول



وتخصص اللجنة اجتماعها الأول، يوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي، فيما تناقش خلال اجتماعيها الثاني والثالث طلبَي إحاطة يتعلقان بمشكلات خدمات الاتصالات.

وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم بهاء بلال، بشأن ضعف شبكات الاتصالات المحمولة بقرى خط البحر، التي تضم كفر الترعة الجديدة وكفر الترعة القديمة، التابعتين لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.