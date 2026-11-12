رئيس اتحاد العاصمة يكشف تلقي اتصالات من مصر لضم أحمد الخالدي

كشف بلال نويرة، رئيس نادي اتحاد العاصمة الجزائري، عن تلقي إدارة ناديه اتصالات من أحد الأندية المصرية خلال الفترة الماضية، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب أحمد الخالدي، دون الكشف عن هوية النادي أو تفاصيل العرض.

وقال بلال نويرة، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر»، إن أحمد الخالدي يُعد أحد الركائز الأساسية في صفوف اتحاد العاصمة، مشيرًا إلى أن الجماهير تطلق عليه لقب «الغول»، نظرًا لما يمتلكه من شخصية قوية وكاريزما داخل الملعب، إلى جانب أخلاقه المميزة.

وأضاف رئيس اتحاد العاصمة: «كانت فيه اتصالات من مصر خلال الفترة الماضية، لكني أفضل عدم الحديث عن النادي وتفاصيل العرض».

وأشاد نويرة بإمكانيات اللاعب، مؤكدًا أنه يمتلك جميع مقومات اللاعب المحترف، معربًا عن أمله في رؤيته خلال المرحلة المقبلة ضمن صفوف المنتخب الجزائري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الإنجازات التي يحققها اتحاد العاصمة تأتي بفضل المجهود الجماعي لجميع اللاعبين، الذين يقدمون صورة مشرفة لكرة القدم الجزائرية والعربية.