رئيس اتحاد العاصمة يحسم حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن عبادة

نفى بلال نويرة، رئيس نادي اتحاد العاصمة الجزائري، تلقي إدارة ناديه أي اتصالات رسمية من النادي الأهلي بشأن التعاقد مع اللاعب أشرف بن عبادة، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال نويرة، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر»، إن إدارة اتحاد العاصمة لم تتلقَ أي اتصال من الأهلي لضم اللاعب، مؤكدًا أن أشرف بن عبادة يُعد أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق.

وأضاف رئيس اتحاد العاصمة أن النادي يمتلك مجموعة من اللاعبين الدوليين الذين يمثلون إضافة قوية للفريق، مشيرًا إلى تمسك الإدارة بجميع لاعبيها والعمل على استمرارهم خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رغبة النادي في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وعدم التفريط في لاعبيه، في ظل حاجة الجهاز الفني إلى جهودهم لتحقيق أهداف النادي.