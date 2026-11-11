اتحاد العاصمة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمه

كشف بلال نويره، رئيس نادي اتحاد العاصمة الجزائري، موقف ناديه من الأنباء التي ربطت لاعبين بالفريق بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال نويره، في تصريحات عبر قناة «مودرن إم تي أي»، عدم تلقي ناديه أي اتصالات من الأهلي بشأن التعاقد مع أشرف عبادة، مشيرًا إلى أن اللاعب يمثل عنصرًا أساسيًا في صفوف الفريق، وأن النادي يتمسك بخدمات لاعبيه الدوليين.

وأوضح رئيس اتحاد العاصمة أن أحمد الخالدي تلقى عروضًا من بعض أندية الدوري المصري، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات مميزة وشخصية قوية داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن أمله في انضمام الخالدي إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة

وكان نادي اتحاد العاصمة قد جصد بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نادي صن داونز الإفريقي بعد الفوز عليه بعقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف.