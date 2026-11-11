محافظ الإسكندرية يفتتح معرضًا يوثق تاريخ الجالية المالطية

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، معرض «من مالطا إلى سانت كاترين.. قصة مالطية في الإسكندرية»، الذي تستضيفه كاتدرائية سانت كاترين، ضمن فعاليات أيام التراث السكندري، بالتعاون بين سفارة مالطا ومركز الدراسات السكندرية والكاتدرائية.

وشهد الافتتاح حضور اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من القيادات الدينية وممثلي الكنائس والطوائف المختلفة، إلى جانب القناصل وأعضاء البعثات الدبلوماسية وممثلي المؤسسات الثقافية والدينية.

وتناول المعرض جانبًا من تاريخ الوجود المالطي في الإسكندرية، من خلال مجموعة من المقتنيات والوثائق التي تعكس طبيعة الحياة والعلاقات التي جمعت أبناء الجالية المالطية بالمجتمع السكندري على مدار سنوات طويلة، ويعود تاريخ بعض المعروضات إلى أكثر من 150 عامًا.

وتفقد محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية أجنحة المعرض، واستمعا إلى شرح حول المقتنيات المعروضة ودلالاتها التاريخية، وما تمثله من شاهد على التنوع الحضاري والثقافي الذي تميزت به المدينة عبر تاريخها.

وأكد أيمن عطية أن الجالية المالطية تمثل أحد المكونات المهمة في تاريخ الإسكندرية، بعدما ارتبط وجودها بالمدينة وأسهمت في مجالات مختلفة، لافتًا إلى أن الفعاليات التي تستعيد هذا التاريخ تسهم في تعريف الأجيال الجديدة بتراث المدينة وتنوعها.

وأشاد المحافظ بدور سفارة مالطا ومركز الدراسات السكندرية وكاتدرائية سانت كاترين في تنظيم المعرض، مؤكدًا أن الإسكندرية كانت على مدار تاريخها ملتقى لمختلف الثقافات والشعوب، وأن هذا التنوع يمثل جزءًا أساسيًا من هويتها.

كما ثمّن دور كاتدرائية سانت كاترين والكنيسة في الحفاظ على التراث الديني والثقافي، مؤكدًا أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والتآخي بين مختلف أبناء المجتمع.

وشدد محافظ الإسكندرية على أن الحفاظ على التراث يمثل حفاظًا على هوية المدينة، مشيرًا إلى استمرار دعم الفعاليات التي تبرز التاريخ السكندري المشترك وتوثق إسهامات الجاليات المختلفة في مسيرة المدينة الحضارية.