أحمد عبدالحميد يحتفل بعيد ميلاد والدته برسالة مؤثرة

حرص الفنان أحمد عبدالحميد على تهنئة والدته الفنانة حنان عادل بعيد ميلادها، معبرًا عن حبه وتقديره لها بكلمات مؤثرة، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

ونشر أحمد عبدالحميد رسالة خاصة لوالدته، قال فيها: «كل سنة وأنتي مصدر الحب والفن والصدق ليا، كل سنة وانتي أحن حنان وأحلى أم»، في رسالة عكست مدى ارتباطه بوالدته واعتزازه بدورها في حياته.

ويُعد أحمد عبدالحميد أحد الفنانين الذين نجحوا في لفت الأنظار من خلال مشاركاتهم المتنوعة في السينما والدراما التلفزيونية، إذ بدأ مشواره الفني بفيلم «اشتباك» عام 2016، وشارك بعدها في عدد من الأعمال البارزة، من بينها «البرنس» و«نسل الأغراب» و«جزيرة غمام» و«تحت الوصاية».

وينتمي أحمد إلى عائلة فنية، فوالدته الفنانة حنان عادل، ووالده الماكيير الراحل محمد عبدالحميد، الذي كان له تأثير كبير في حياته، رغم حرصه على أن يعتمد ابنه على نفسه في بناء مشواره الفني.