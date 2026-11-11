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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من عنبر الموت إلى إذما.. مينا سامي ينافس على 4 جوائز موسيقية عالمية

مينا سامي
مينا سامي
أحمد البهى

حصد الموسيقار مينا سامي 4 ترشيحات في جوائز Hollywood Music in Media Awards لعام 2026، عن مجموعة من الأعمال الموسيقية التي شارك بها في السينما والدراما التلفزيونية والأفلام الوثائقية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز يوم 18 نوفمبر الجاري بمدينة لوس انجلوس الأمريكية، بمشاركة نخبة من صناع الموسيقى والأعمال الفنية من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت ترشيحات مينا سامي عن عملين بالموسيقى التصويرية والتيمة الرئيسية لمسلسل «عنبر الموت» بطولة النجمة منة شلبي، إلى جانب ترشيحه عن الموسيقى التصويرية لفيلم «إذما»، الذي يشارك في بطولته أحمد داود وسلمى أبو ضيف وبسنت شوقي، مع ظهور محمد فراج وسوسن بدر ضيفي شرف، فضلًا عن ترشيح رابع عن الفيلم الوثائقي الإنجليزي القصير «Stopped».

وبهذه الترشيحات الأربعة، يسجل مينا سامي رقمًا لافتًا في تاريخ المسابقة، إذ يُعد هذا العدد أكبر حصيلة ترشيحات يحصل عليها مؤلف موسيقي واحد خلال عام واحد، مناصفة مع المؤلف الموسيقي العالمي دانيال بيمبرتون .

وأعرب مينا سامي، في بيان صحفي، عن سعادته بوجود أربعة من أعماله ضمن القائمة النهائية للمنافسة، مؤكدًا أن تنوع الترشيحات بين السينما والدراما والأفلام الوثائقية يمنحه دفعة إيجابية لمواصلة تقديم تجارب موسيقية مختلفة تحمل بصمته الخاصة.

وقال سامي إن وجود أعماله وسط صناع الموسيقى من مختلف أنحاء العالم يمثل حافزًا كبيرًا للاستمرار في تطوير أدواته الفنية وتقديم مؤلفات موسيقية ذات طابع مميز، موجهًا الشكر للجمهور وصناع الأعمال التي شارك فيها على ثقتهم ودعمهم المستمر.

وفي محطة جديدة ضمن مسيرته الفنية، تم اختيار مينا سامي للمشاركة في برنامج Berlinale Talents، الذي يُقام ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، ويجمع مجموعة من المواهب السينمائية وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، في إطار يتيح تبادل الخبرات والتواصل مع أبرز العاملين في صناعة السينما.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها مينا سامي في جوائز Hollywood Music in Media Awards، إذ سبق له الحصول على ترشيحين خلال دورة عام 2025، الأول عن أفضل موسيقى تصويرية لفيلم «هابي بيرث داي» بطولة نيللي كريم، والثاني عن أفضل تتر بداية لمسلسل «لام شمسية» بطولة أمينة خليل، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان.

الموسيقار مينا سامي 4 مينا سامي 4 Hollywood Music in Media Awards لوس انجلوس عنبر الموت منة شلبي

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