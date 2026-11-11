نجود أحمد تخرج عن صمتها: التصريحات المنسوبة لي كاذبة.. وأريد التركيز في عملي

ردت الفنانة نجود أحمد، لأول مرة على الجدل الكبير الذي أُثير خلال الفترة الماضية حول تصريح "الرجُل مجرد أداة للإنجاب"، والذي نٌسب لها مؤخرًا عبر إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلها تتعرض لموجة من الانتقادات لتخرج عن صمتها وتوضح حقيقة إدلائها بهذا التصريح، لتؤكد عدم صحته على الإطلاق وأنه في الأصل لـ إعلامية سودانية تًدعى "نجود".

وخرجت نجود أحمد، في مقطع فيديو لتوضح وترد على الجدل المُثار مؤخرًا، قائلة: مكنتش حابة أعمل هذا الفيديو ولكن لما توصل الأمور لـ سمعتي لازم أتكلم وأوضح، للأسف تم تداول خبر عني كاذب ليس له أي أساس من الصحة، فيه صفحة منزلة صورتي مرفقة بخبر "الرجل مجرد أداة للإنجاب"، على أساس أني قلت هذا الكلام في لقاء، أنا لا أخلاقي ولا مبادئي ولا قيمي تسمح لي أقول مثل هذا الكلام ومحيطي يشهدلي بهذا الشيء، واللي قالت هذا الكلام هي إعلامية سودانية اسمها "نجود"، وتم نسب هذا الخبر لي أنا.

وأكدت نجود أحمد، أن الصفحة التي نسبت لها التصريح، قدمت اعتذارًا فيما بعد عن الخطأ، موضحة: صحيح الصفحة نزلت اعتذار وتكذيب للخبر، ولكن ده مريحنيش، لأن كمية التعليقات المؤذية بشكل مخيف، رجاء يا جماعة لا تساهموا في انتشار الأخبار الغير صحيحة والكاذبة، لأنها تأذي وحطوا نفسكم مكاني.

وأوضحت نجود أحمد، أنها منشغلة خلال الفترة الحالية بالتحضير لعدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "كلام هوانم"، الذي انتهت مؤخرًا من كتابته، قائلة: أنا والله العظيم مشغولة وفي غنى عن هذه الأشياء كلها، أنا ممثلة وقاعدة أجتهد وأشتغل وأطور من نفسي علشان أكون في مكانة أفضل من المكانة اللي أنا فيها حاليًا، وأنا انتهيت من كتابة مسلسل كلام هوانم وبنكتب مسلسل آخر، وعندي مشاركة لطيفة في مسلسل الساحرة، ومن كام شهر نزلي مسلسل حبتين وكسر الدنيا، أنا بقول هذا الكلام علشان أبين لكم قد إيه الشغل واخد من طاقتي وتفكيري، واخد حيز كبير في حياتي، والله العظيم أنا مش فاضية لهذه الأشياء.