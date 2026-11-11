بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

انتقل وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت» مؤخراً من منزله إلى قاعدة عسكرية، بعد تلقيه تهديدات إيرانية تستهدف حياته، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، عن ثلاثة مصادر مطلعة.

مخططات إيرانية في مرحلة متقدمة

وخلص مسئولون أمريكيون خلال الأسابيع الأخيرة إلى أن التخطيط الإيراني ضد مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين بلغ مرحلة أكثر تقدماً، استناداً جزئياً إلى معلومات استخباراتية حول تهديدات تستهدف بيسنت، بحسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لوصف معلومات حساسة.

بيسنت في صدارة حملة الضغط الاقتصادي

ومنذ أغسطس الماضي، يقود بيسنت حملة ضغط اقتصادي تهدف إلى عزل إيران مالياً من خلال عقوبات أكثر صرامة وقيود على طرق التجارة. وقد جعله هذا الدور أحد المسؤولين في الإدارة الذين ترغب إيران أكثر في إلحاق الأذى بهم، وفقاً للمصادر.

خطورة التهديدات غير واضحة

ولا تزال درجة خطورة التهديدات الموجهة إليه غير واضحة، وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن قدرة إيران على تنفيذ هجمات واسعة النطاق في الولايات المتحدة وأقاليم أخرى في الخارج محدودة، لكن كانت هناك تهديدات محددة ومستهدفة من إيران ضد أفراد اعتبرها المسؤولون الأمريكيون جدية، مثل مخطط القتل المأجور ضد الرئيس ترامب خلال حملة عام 2024.

وفي بيان، قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن بيسنت "لن تثنيه تهديدات النظام الإيراني"، مضيفاً أنه لا يزال ملتزماً بتنفيذ الحملة الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني.

سادس مسؤول رفيع يغادر منزله

ويعد بيسنت أحدث مسؤول رفيع في إدارة ترامب يغادر منزله في منطقة واشنطن إلى قاعدة عسكرية أو سكن محمي آخر. وغادر ما لا يقل عن ستة من المسؤولين منازلهم العام الماضي، من بينهم ستيفن ميلر، رئيس موظفي البيت الأبيض حالياً، وبام بوندي، المدعية العامة آنذاك.

ولم تكشف الإدارة عن نطاق التهديدات ضد كبار المسؤولين، والتي لا تتعلق جميعها بإيران. ففي حالة بوندي، قيل إن الأمر يرتبط جزئياً بزيادة التهديدات التي تلقتها بعد أن اختطف الجيش الأمريكي الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو من مخبأ في كاراكاس ونقله إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية اتحادية.

تأهب أمريكي في الشرق الأوسط

وفي الشهر الماضي، وضعت الحكومة الأمريكية موظفيها في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وشرعت في تقليص مستويات العاملين في السفارات والقنصليات، بسبب معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران كانت في مراحل متقدمة من التخطيط لهجمات ضد الأمريكيين. كما نقل الجيش الأمريكي بشكل مفاجئ قاذفات من قاعدة في المملكة المتحدة، عقب مخطط إرهابي مشتبه به ضد الموقع.

هدف الحملة: قطع التمويل عن الحرس الثوري

ويتمثل الهدف الرئيسي لحملة الضغط الاقتصادي التي يقودها بيسنت في قطع الأموال عن الحرس الثوري الإسلامي، الذراع الأقوى للجيش الإيراني، والذي يسيطر أيضاً على جزء كبير من اقتصاد البلاد. وتأمل الإدارة أن يساعد الضغط في تجنيب الولايات المتحدة الاضطرار إلى استئناف عمليات عسكرية كبرى في الحرب التي بدأها ترامب في 28 فبراير، وهي حرب لا تحظى بشعبية كبيرة وقد وعد الرئيس مراراً بإنهائها.

ويقول بيسنت ومسؤولون آخرون إن حملة الضغط تنجح، إذ تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الإيراني، وانهيار عملته، وتدهور حاد في مستويات المعيشة هناك.

لكن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن القيادة الإيرانية المتشددة مصممة على التمسك بالسلطة مهما كان الثمن تقريباً، وفقاً لمسؤولين اثنين على دراية مباشرة بالمعلومات، مما يشير إلى أن الألم الاقتصادي وحده قد لا يؤدي إلى تغيير النظام.

وتستهدف إيران ترامب منذ يناير 2020، عندما أمر بضربة بطائرة مسيّرة قتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وفي عام 2024، وجه مدعون اتحاديون اتهامات لفرهاد شاكري، الذي وصفوه بأنه عميل للحرس الثوري، بالتخطيط لقتل ترامب انتقاماً لمقتل سليماني.

كما واجه عدد من مسؤولي الأمن القومي في إدارة ترامب، المشاركين في التحضير لتلك الضربة، تهديدات إيرانية. وأبقت إدارة بايدن على بعض التفاصيل الأمنية الحكومية لبعض الأشخاص. لكن ترامب ألغى الحماية الأمنية فور عودته إلى منصبه تقريباً، بما في ذلك لبعض المستشارين السابقين الذين ما زالوا يعتبرون أنفسهم من حلفائه.