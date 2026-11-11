كشف عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، عن الطريقة التي حرص بها على تحفيز لاعبه مودي شلاطة قبل مواجهة الأهلي، مؤكدًا أنه طالبه باستغلال المباراة وتقديم أفضل ما لديه دون الشعور بالضغط.

مدرب القناة يكشف كواليس تحفيز مودي شلاطة قبل مواجهة الأهلي

وأوضح عبد الناصر محمد، خلال تصريحاته في برنامج "هنا القاهرة" عبر قناة "أون سبورت مكس"، أنه أخبر اللاعب بأن تركيز الأهلي لن ينصب عليه بشكل كبير، مطالبًا إياه بالظهور بصورة جيدة، وهو ما ساعده على تقديم أداء مميز خلال اللقاء.

وتطرق مدرب القناة إلى الجدل الذي يثار حول تصريحاته بشأن الأندية المنافسة، مؤكدًا أنه لا يتعمد الحديث عن الفرق الأخرى، لكنه يجيب عن الأسئلة التي يوجهها إليه الصحفيون، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات يتم اجتزاؤها من سياقها.

وأضاف أنه عندما يتلقى أسئلة بشأن الأهلي، يتحدث عن الفريق وإمام عاشور وأسلوب اللعب، مشددًا على تقديره للنادي وما يقدمه، وأنه يحرص دائمًا على الإشادة به.