إعلامية: فارق الخبرات بين تامر مصطفى وباسم علي يمنح جهاز «علي ماهر» إضافة قوية

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال حديثها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر سيستفيد بشكل كبير من الخبرات التدريبية التي يمتلكها تامر مصطفى، مقارنة بباسم علي.

وأوضحت أن الفارق في الخبرات بين الطرفين يمنح الجهاز الفني إضافة قوية، خاصة في ظل أهمية وجود عناصر تمتلك تجارب فنية وتدريبية متنوعة، بما يساعد على دعم المدير الفني في مهمته المقبلة.

وأشارت إلى أن تامر مصطفى سيمثل ثقلاً كبيرًا للجهاز الفني، بفضل ما يمتلكه من خبرات يمكن توظيفها لخدمة المنتخب خلال المرحلة القادمة.