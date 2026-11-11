تمثال ذهبي في قلب واشنطن يسخر من «ترامب» لتهرّبه من التجنيد في حرب فيتنام

نُصب تمثال جديد يسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساحة "ناشونال مول" بواشنطن، أمس الأول الاثنين، قبل يومين فقط من يوم المحاربين القدامى، وهذه المرة للسخرية من النتوءات العظمية التي قال إنه أُصيب بها، والتي سمحت له بتأجيل التجنيد في حرب فيتنام.

"الجندي المشاة".. ترامب جالساً يفرك قدمه

وظهر التمثال المطلي بالذهب، والذي يحمل عنوان "الجندي المشاة"، بالقرب من حديقة المنحوتات في المعرض الوطني للفنون. وصممته مجموعة "المصافحة السرية"، وهي مجموعة من الفنانين المجهولين، ويصور ترامب جالساً وهو يفرك قدمه العارية.

وجاء في اللوحة الموجودة على التمثال: "نحن نكرم خدمة وتضحية قائدنا الأعلى، دونالد جيه ترامب. إنه جندي في الروح سار إلى الخطوط الأمامية للتهرب من التجنيد الإجباري، مسلحًا بتشخيص دقيق لنتوءات العظام".

اتهام قديم بالتهرب من التجنيد

ويشير العمل الفني إلى مزاعم بأن ترامب تهرب من التجنيد الإجباري في حرب فيتنام عام 1968 من خلال تشخيص إصابته بنتوءات عظمية في كعبيه بعد تخرجه من الكلية.

وجاء في اللوحة أيضاً: "نحيي قائداً يعلم أنه لا يمكن كتابة التضحية بدون كلمة "أنا"، ومحارباً يذكرنا بأنه في بعض الأحيان عندما يُطلب منك الوقوف، فمن الأفضل الجلوس وإراحة قدميك".

"توي".. إصبع القدم العملاق

وقالت منظمة "المصافحة السرية" في بيان لها إن "توي"، وهو تميمة يبلغ طولها 6 أقدام على شكل إصبع قدم يعاني من نتوءات عظمية، وقف بجوار العمل الفني كعنصر تفاعلي.

وقال شخص متنكر بزي "توي" لصحيفة واشنطن بوست: "متهربة من التجنيد؟ بالكاد أعرفها. أنا أكبر إصبع قدم. أضخم إصبع قدم. ضخم. أضخم إصبع قدم. أكبر إصبع قدم رآه أي شخص على الإطلاق".

اتهامات متجددة منذ الولاية الأولى

ويواجه ترامب اتهامات بالتهرب من التجنيد الإجباري منذ ولايته الأولى. ففي عام 2018، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً تتهم فيه طبيب أقدام في كوينز بتقديم "خدمة" لوالد ترامب بتشخيص إصابة ترامب بنتوءات عظمية. وفي عام 2019، أدلى مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، بشهادته أمام الكونغرس قائلاً إن الرئيس تعمّد التهرب من التجنيد.

البيت الأبيض يرد: “متلازمة كراهية ترامب”

ورداً على ذلك، قال ديفيد إنجل، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: "إن متلازمة كراهية ترامب مرضٌ خبيثٌ لا شفاء منه، وقد أفسد عقول هؤلاء النشطاء الديمقراطيين. ولن يتزعزع الرئيس ترامب أبداً في الدفاع عن الشعب الأمريكي وحمايته".

وأقامت منظمة "المصافحة السرية" سابقاً تماثيل تسخر من علاقة ترامب بجيفري إبستين ومن قيام ترامب بتجديد حمام لينكولن خلال فترة إغلاق الحكومة.

ففي العام الماضي، أنشأت المجموعة تمثالاً بعنوان "أفضل الأصدقاء إلى الأبد"، يظهر فيه ترامب ممسكاً بيد إبستين. وفي مارس، نصبت المجموعة تمثالاً بعنوان "ملك العالم"، يصور ترامب وهو يحمل إبستين في وضعية مستوحاة من فيلم تايتانيك.

وأعلنت منظمة "المصافحة السرية" أن تمثال "الجندي المشاة" و"توي" سيتواجدان في ناشونال مول حتى يوم المحاربين القدامى.